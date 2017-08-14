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15:17 (мск), источник: Zakon.kz

Назарбаев поговорил с Путиным по телефону

Состоялся телефонный разговор президентов Казахстана и России, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Источник: Zakon.kz

В ходе беседы главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.

Кроме того, лидеры двух стран обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, а также рассмотрели график предстоящих встреч.

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