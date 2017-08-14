Назарбаев поговорил с Путиным по телефону
Состоялся телефонный разговор президентов Казахстана и России, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Состоялся телефонный разговор президентов Казахстана и России, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.
В ходе беседы главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.
Кроме того, лидеры двух стран обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, а также рассмотрели график предстоящих встреч.