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17:40 (мск), источник: Actualitati.md

Президент РМ: Я не позволю развязать новый конфликт на Днестре

Сегодня, 14 августа Президент Республики Молдова Игорь Додон в качестве верховного главнокомандующего вооруженными силами, совершил визит на полигон в Бульбоака, чтобы на месте разобраться с тем, как там обстоит ситуация, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

Глава государства прокомментировал слухи о том, что Демпартия по указке внешних кураторов намерена начать новую войну в Приднестровье.

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Я уверен, что Кишинев не намерен и не сможет напасть на Тирасполь. Не будет этого. Президент страны это заблокирует, а какие-либо подобные действия без согласия верховного главнокомандующего предприниматься не могут, сказал он.

Игорь Додон напомнил офицерам высшего ранга, что Молдова является нейтральным государством, и что он не позволит, чтобы молдавские солдаты стали винтиками в каком-либо военном блоке, будь то на Западе или на Востоке.

В случае же если правительство вместе с парламентским большинством, будучи мотивированными из-за рубежа, попробуют ввязать Молдову в региональный военный конфликт в качестве участника геополитической борьбы в регионе, я буду вынужден действовать жестко для обеспечения мира и национальной безопасности. Вместе с народом Молдовы мы направим свои усилия на то, чтобы свергнуть эту власть всеми возможными способами, в том числе путем созыва Великого национального собрания и организации протестов в режиме нон-стоп.

Мы хотим мира на молдавской земле и не позволим тайных и опасных игр, ставящих под угрозу безопасность граждан Республики Молдова. Я буду оказывать категорическое сопротивление любым попыткам вовлечь Молдову в конфликты или войны. Именно по этой причине, из-за того, что я мешаю воинственным намерениям некоторых внешних и внутренних сил, против меня направлены агрессивные атаки в СМИ, поддерживаемых западными грантами. Но никому не удастся запугать меня и заставить сдаться. Я буду беспрекословно отстаивать безопасность и мир в нашей стране!, — заявил Президент РМ.

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