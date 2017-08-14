Акишев Назарбаеву о курсе тенге: Оснований для беспокойства нет

Источник: Tengrinews

В ходе встречи главе государства был представлен отчет Нацбанка об итогах деятельности по оздоровлению финансового сектора страны.

Президент Казахстана отметил, что политика свободно плавающего курса национальной валюты продолжает работать, и особо подчеркнул задачу Национального Банка по недопущению роста инфляции.

Акишев доложил Нурсултану Назарбаеву о текущей ситуации на валютном и финансовом рынках.

«Ситуация в целом стабильна. Обменный курс после колебаний в начале августа, которые проходили под воздействием отдельных факторов как внутреннего, так и внешнего характера, сейчас стабилизировался. Никаких оснований для беспокойства нет», — заверил председатель Национального Банка.