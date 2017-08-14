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15:34 (мск), источник: РИА Новости

Медведев призвал страны ЕАЭС поддержать заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

АСТАНА, 14 авг — РИА Новости. Россия рассчитывает на поддержку коллег из Евразийского экономического союза в защите заявки Екатеринбурга на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Источник: РИА Новости

РФ в мае подала заявку на проведение World Expo 2025 в Екатеринбурге. Екатеринбург уже во второй раз претендует на проведение ЭКСПО. В 2012 году уральский город подавал заявку на ЭКСПО-2020, но предпочтение было отдано Дубаю (ОАЭ). По данным организации, помимо России, заявки на проведение выставки подали Франция и Япония, само мероприятие пройдет со 2 мая по 2 ноября 2025 года.

«Рассчитываем на помощь друзей и коллег (по ЕАЭС в защите заявки — ред.)», — сказал Медведев коллегам из стран Союза во время посещения российского павильона на ЭКСПО-2017.

Глава российского правительства подчеркнул, что рассчитывает на успешное рассмотрение заявки Екатеринбурга.

Президент РФ Владимир Путин, выступая в начале июля на открытии форума «Иннопром», заявил, что Россия в состоянии на высоком уровне провести выставку «Экспо» в Екатеринбурге в 2025 году, если получит такое право.

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