Медведев призвал страны ЕАЭС поддержать заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

РФ в мае подала заявку на проведение World Expo 2025 в Екатеринбурге. Екатеринбург уже во второй раз претендует на проведение ЭКСПО. В 2012 году уральский город подавал заявку на ЭКСПО-2020, но предпочтение было отдано Дубаю (ОАЭ). По данным организации, помимо России, заявки на проведение выставки подали Франция и Япония, само мероприятие пройдет со 2 мая по 2 ноября 2025 года.
«Рассчитываем на помощь друзей и коллег (по ЕАЭС в защите заявки — ред.)», — сказал Медведев коллегам из стран Союза во время посещения российского павильона на ЭКСПО-2017.
Глава российского правительства подчеркнул, что рассчитывает на успешное рассмотрение заявки Екатеринбурга.
Президент РФ Владимир Путин, выступая в начале июля на открытии форума «Иннопром», заявил, что Россия в состоянии на высоком уровне провести выставку «Экспо» в Екатеринбурге в 2025 году, если получит такое право.