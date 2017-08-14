Медведев призвал страны ЕАЭС поддержать заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

РФ в мае подала заявку на проведение World Expo 2025 в Екатеринбурге. Екатеринбург уже во второй раз претендует на проведение ЭКСПО. В 2012 году уральский город подавал заявку на ЭКСПО-2020, но предпочтение было отдано Дубаю (ОАЭ). По данным организации, помимо России, заявки на проведение выставки подали Франция и Япония, само мероприятие пройдет со 2 мая по 2 ноября 2025 года.