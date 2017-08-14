Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
Британец победил рак после трансплантации десяти органов
Чемпиона России по гольфу арестовали за убийство матери
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Фото дня: подделку «Бугатти» готовы купить за 5 000 000 рублей
«Мерседес» изобрел новую подушку безопасности
Сеть в восторге от красоты родственников Кудрявцевой - СМИ
Жена 86-летнего Краско поведала об интимной жизни
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
Впервые показан самолет РФ с крылом обратной стреловидности – СМИ
Отчаянная домохозяйка: фото Хилькевич в купальнике
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
11Мрамор Микеланджело
15:58 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Мэр Воронежа поручил сократить сроки нанесения дорожной разметки в 2018 году

По словам Александра Гусева, работы нужно завершать не позднее июня.

Источник: РИА "Воронеж"

Глава Воронежа Александр Гусев поручил подчиненным разработать более сжатый график сроков работ по нанесению дорожной разметки в городе на 2018 год. Работы должны завершаться в июне, заявил мэр на планерке в городской администрации в понедельник, 14 августа.

По данным и.о. руководителя управления дорожного хозяйства Олега Котова, к 14 августа дорожная разметка в Воронеже нанесена более чем на 100 улицах и возле 90 социальных объектов. По контракту работы должны завершиться до 25 ноября, но работы идут с опережением.

— На сегодняшний день мы видим отставание по срокам по ряду улиц, но в любом случае ожидаем завершения работ на полтора месяца раньше, — рассказал Олег Котов на планерке.

Александр Гусев отметил, что такие работы должны проводиться намного раньше, и «погодные условия в регионе этому способствуют».

— Настаиваю на том, чтобы у нас был более подробный график и были сжаты сроки. Ориентируемся на то, чтобы нанесение дорожной разметки завершалось в июне, — подчеркнул мэр и поручил учесть эти замечания при подготовке плана работ в 2018 году.

Александр Гусев поинтересовался, как выполняются его поручения по нанесению разметки на дорогах с высоким скоростным режимом. Олег Котов сообщил, что эти работы завершат до 1 сентября.

В 2017 году работы по нанесению дорожной разметки производятся в рамках двух программ: федеральной и муниципальной. Работы планируют провести на 169 обьектах улично-дорожной сети и у 99 обьектах социальной сферы. На нанесение дорожной разметки в городе выделят 106,5 млн рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Спецпроект РИА «Воронеж». Напиши мне. Пережившая две клинические смерти Ольга Козаченко
«Большая четверка» ответила на предупреждение ФАС о роуминге
МЧС установило возможное местонахождение горняков в шахте «Мир»
«Ъ»: российские туристы смирились с энтеровирусами в Турции
Россияне назвали главные проблемы в стране
ФСБ задержала террористов, планировавших взрывы в Москве
Андрей Малахов не появился в эфире нового выпуска «Пусть говорят»
В РПЦ прокомментировали сообщения про конец света через 5 дней
Спорт
Российские легкоатлеты покидают ЧМ с шестью медалями Главным успехом для выступавших в нейтральном статусе россиян стала победа прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, ставшей двукратной чемпионкой мира
Авто
Возврат прав за «пьянку»: Верховный суд дал важное разъяснение На видео не попала процедура самого освидетельствования — отбора пробы выдыхаемого воздуха и его результатов
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры Актеры приступили к съемкам в новом проекте, который для канала НТВ продюсирует Валерий Тодоровский
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Жителям Ленобласти пересчитают счета за капремонт
Обустраиваем кухню и столовую в загородном доме
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Леди
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж Знаменитая актриса на росписи молодых не присутствовала.
Дети
Кэтрин Зета-Джонс показала красавицу-дочку Британская актриса опубликовала редкий снимок.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь