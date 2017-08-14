Мэр Воронежа поручил сократить сроки нанесения дорожной разметки в 2018 году

Источник: РИА "Воронеж"

Глава Воронежа Александр Гусев поручил подчиненным разработать более сжатый график сроков работ по нанесению дорожной разметки в городе на 2018 год. Работы должны завершаться в июне, заявил мэр на планерке в городской администрации в понедельник, 14 августа.

По данным и.о. руководителя управления дорожного хозяйства Олега Котова, к 14 августа дорожная разметка в Воронеже нанесена более чем на 100 улицах и возле 90 социальных объектов. По контракту работы должны завершиться до 25 ноября, но работы идут с опережением.

— На сегодняшний день мы видим отставание по срокам по ряду улиц, но в любом случае ожидаем завершения работ на полтора месяца раньше, — рассказал Олег Котов на планерке.

Александр Гусев отметил, что такие работы должны проводиться намного раньше, и «погодные условия в регионе этому способствуют».

— Настаиваю на том, чтобы у нас был более подробный график и были сжаты сроки. Ориентируемся на то, чтобы нанесение дорожной разметки завершалось в июне, — подчеркнул мэр и поручил учесть эти замечания при подготовке плана работ в 2018 году.

Александр Гусев поинтересовался, как выполняются его поручения по нанесению разметки на дорогах с высоким скоростным режимом. Олег Котов сообщил, что эти работы завершат до 1 сентября.