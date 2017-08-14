Мэр Воронежа поручил сократить сроки нанесения дорожной разметки в 2018 году
По словам Александра Гусева, работы нужно завершать не позднее июня.
По словам Александра Гусева, работы нужно завершать не позднее июня.
Глава Воронежа Александр Гусев поручил подчиненным разработать более сжатый график сроков работ по нанесению дорожной разметки в городе на 2018 год. Работы должны завершаться в июне, заявил мэр на планерке в городской администрации в понедельник, 14 августа.
По данным и.о. руководителя управления дорожного хозяйства Олега Котова, к 14 августа дорожная разметка в Воронеже нанесена более чем на 100 улицах и возле 90 социальных объектов. По контракту работы должны завершиться до 25 ноября, но работы идут с опережением.
— На сегодняшний день мы видим отставание по срокам по ряду улиц, но в любом случае ожидаем завершения работ на полтора месяца раньше, — рассказал Олег Котов на планерке.
— Настаиваю на том, чтобы у нас был более подробный график и были сжаты сроки. Ориентируемся на то, чтобы нанесение дорожной разметки завершалось в июне, — подчеркнул мэр и поручил учесть эти замечания при подготовке плана работ в 2018 году.
Александр Гусев поинтересовался, как выполняются его поручения по нанесению разметки на дорогах с высоким скоростным режимом. Олег Котов сообщил, что эти работы завершат до 1 сентября.
В 2017 году работы по нанесению дорожной разметки производятся в рамках двух программ: федеральной и муниципальной. Работы планируют провести на 169 обьектах