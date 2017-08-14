Аксенов подписал основную редакцию законопроекта о долгах крымчан перед банками Украины

Источник: РИА "Новости"

Глава РК отметил, что при разработке законопроекта «Об основаниях и порядке принятия решений о реструктуризации задолженности крымчан по кредитам украинских банков» были учтены все замечания правового управления администрации президента РФ.

«Сам законопроект еще будет обсуждаться и корректироваться, однако основные пункты останутся нетронутыми: физические и юридические лица, имеющие задолженность до 5 млн рублей, полностью освобождаются от ее погашения. Кроме того, для инвалидов второй группы, либо лиц, оказавшихся на иждивении, на которых “висят” кредиты, также предусмотрено полное списание долгов. Также предусмотрена процедура урегулирования долгов, которые превышают 5 млн рублей. Если человек вносит 5% в счет погашения долга, ему списывается автоматически 20% от общей задолженности», — написал Аксенов.

Он также сообщил, что сегодня законопроект направляется в Госсовет Крыма.