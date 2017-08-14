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16:26 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов подписал основную редакцию законопроекта о долгах крымчан перед банками Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости (Крым). Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал основную редакцию законопроекта РК, который полностью освобождает физических и юридических лиц, имеющих перед украинскими банками долги до 5 миллионов рублей, от их погашения. Об этом Аксенов написал на своей странице в Facebook.

Источник: РИА "Новости"

Глава РК отметил, что при разработке законопроекта «Об основаниях и порядке принятия решений о реструктуризации задолженности крымчан по кредитам украинских банков» были учтены все замечания правового управления администрации президента РФ.

«Сам законопроект еще будет обсуждаться и корректироваться, однако основные пункты останутся нетронутыми: физические и юридические лица, имеющие задолженность до 5 млн рублей, полностью освобождаются от ее погашения. Кроме того, для инвалидов второй группы, либо лиц, оказавшихся на иждивении, на которых “висят” кредиты, также предусмотрено полное списание долгов. Также предусмотрена процедура урегулирования долгов, которые превышают 5 млн рублей. Если человек вносит 5% в счет погашения долга, ему списывается автоматически 20% от общей задолженности», — написал Аксенов.

Он также сообщил, что сегодня законопроект направляется в Госсовет Крыма.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), 31 июля президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении правил погашения задолженности заемщиков, проживающих в Крыму и Севастополе, перед украинскими банками. Согласно документу, заемщик имеет право обратиться в Фонд защиты вкладчиков, чтобы не взаимодействовать с коллектором напрямую. ФЗВ обязан проинформировать коллектора о наличии такого обращения, после чего коллектор должен все взаимодействия с заемщиком осуществлять уже через фонд. При этом коллектор тоже обязан обратиться в ФЗВ и выяснить, есть ли обращение от заемщика, чтобы все взаимоотношения шли через фонд.

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