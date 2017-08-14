В Калининградской области начались учения корпуса Балтфлота
В Калининградской области на одном из полигонов началось полковое тактическое учение подразделения 11 армейского корпуса Балтийского флота, говорится в сообщении
В Калининградской области на одном из полигонов началось полковое тактическое учение подразделения 11 армейского корпуса Балтийского флота, говорится в сообщении
В учении принимают участие около 1,5 тыс. военнослужащих и свыше 200 единиц военной и специальной техники. Для высадки тактического десанта задействована морская авиация флота.
Согласно плану учений, мотострелковый полк совершит марш в район сосредоточения в условиях противодействия со стороны
Учения проводятся под общим руководством командующего 11 армейским корпусом Балтийского флота
На стороне условного противника выступит подразделение морской пехоты флота —