В Калининградской области начались учения корпуса Балтфлота

В учении принимают участие около 1,5 тыс. военнослужащих и свыше 200 единиц военной и специальной техники. Для высадки тактического десанта задействована морская авиация флота.

Согласно плану учений, мотострелковый полк совершит марш в район сосредоточения в условиях противодействия со стороны диверсионно-разведывательных групп. После марша подразделения полка перейдут в наступление, в ходе которого во взаимодействии с тактическим воздушным десантом уничтожат силы высадки морского десанта условного противника.