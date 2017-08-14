Главой Советского района Самары назначен Вадим Бородин
За кандидатуру Вадима Бородина депутаты проголосовали единогласно.
За кандидатуру Вадима Бородина депутаты проголосовали единогласно.
Как сообщает совет депутатов Советского района Самары, по результатам рассмотрения протокола заседания конкурсной комиссии, главой района назначен Вадим Бородин.
Решение официально опубликовано и вступило в силу.
Ранее Вадим Бородин занимал пост первого заместителя главы Промышленного района и курировал работу отделов по
С вступлением в должность Вадима Бородина поздравили глава Самары Олег Фурсов и председатель городской думы Галина Андриянова.
Напомним, бывший глава Советского района Владимир Сафронов погиб в ночь с 11 на 12 июня в ДТП. Исполнял обязанности главы районной администрации Сергей Карсунцев.