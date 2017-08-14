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17:17 (мск), источник: АиФ Самара

Главой Советского района Самары назначен Вадим Бородин

За кандидатуру Вадима Бородина депутаты проголосовали единогласно.

Источник: AP 2017

Как сообщает совет депутатов Советского района Самары, по результатам рассмотрения протокола заседания конкурсной комиссии, главой района назначен Вадим Бородин.

Решение официально опубликовано и вступило в силу.

Ранее Вадим Бородин занимал пост первого заместителя главы Промышленного района и курировал работу отделов по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, гражданской защиты, административно-хозяйственного.

С вступлением в должность Вадима Бородина поздравили глава Самары Олег Фурсов и председатель городской думы Галина Андриянова.

Напомним, бывший глава Советского района Владимир Сафронов погиб в ночь с 11 на 12 июня в ДТП. Исполнял обязанности главы районной администрации Сергей Карсунцев.

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