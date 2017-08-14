СМИ сообщили о новом способе борьбы властей с проституцией в Санкт-Петербурге

В случае принятия этого документа, администрация северной столицы создаст рабочую группу, которая будет рассматривать заявления о незаконной рекламе от горожан и должностных лиц с прикрепленными к ним фотографиями объявлений.

По данным издания, разработан и текст для автоинформатора: «Информируем вас о том, что размещение объявлений и иных информационных материалов вне специально отведенных для этого мест является административным правонарушением».