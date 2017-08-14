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18:36 (мск), источник: Lenta.Ru

СМИ сообщили о новом способе борьбы властей с проституцией в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербургском комитете по печати разработали регламент для запуска автодозвона по телефонным номерам проституток, расклеенным по городу, сообщает kp.ru в понедельник, 14 августа.

В случае принятия этого документа, администрация северной столицы создаст рабочую группу, которая будет рассматривать заявления о незаконной рекламе от горожан и должностных лиц с прикрепленными к ним фотографиями объявлений.

По данным издания, разработан и текст для автоинформатора: «Информируем вас о том, что размещение объявлений и иных информационных материалов вне специально отведенных для этого мест является административным правонарушением».

Весной прошлого года депутат петербургского заксобрания Виталий Милонов призывал устраивать общественные рейды против проституции: звонить по телефонам с рекламой сексуальных услуг, приходить к жрицам любви, вышвыривать их на улицу и сдавать в полицию.

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