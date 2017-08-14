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19:54 (мск), источник: Kapital.kz

Глава РК: Мы будем работать с тем президентом, кого выберет кыргызский народ

В ходе встречи премьер-министр Кыргызстана поблагодарил главу государства за предоставленную возможность встречи и поздравил с успешным проведением масштабной международной выставки «ЭКСПО-2017».

Источник: Kapital.kz

Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

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«Я хочу поблагодарить Вас лично за оказываемую поддержку Кыргызской Республике. Мы всегда чувствуем поддержку братского Казахстана как на Вашем уровне, так и на уровне правительства страны», — сказал Сооранбай Жээнбеков.

Президент Казахстана в своей речи отметил, что основу сотрудничества между двумя странами составляет не взаимоотношения между главами государств, а историческая общность двух народов и существующее между ними доверие.

«Мы являемся соседями, братскими народами. Я всегда буду, по мере возможности, оказывать необходимую помощь и содействие для успешного будущего Кыргызстана. Для экономического развития немаловажным является политическая стабильность. Мы всегда будем вместе с кыргызским народом. В Кыргызстане грядут президентские выборы, и мы будем работать с тем президентом, кого выберет кыргызский народ», — сказал Нурсултан Назарбаев.

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