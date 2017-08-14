Глава РК: Мы будем работать с тем президентом, кого выберет кыргызский народ

Источник: Kapital.kz

Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Читайте также Назарбаев поговорил с Путиным по телефону

«Я хочу поблагодарить Вас лично за оказываемую поддержку Кыргызской Республике. Мы всегда чувствуем поддержку братского Казахстана как на Вашем уровне, так и на уровне правительства страны», — сказал Сооранбай Жээнбеков.

Президент Казахстана в своей речи отметил, что основу сотрудничества между двумя странами составляет не взаимоотношения между главами государств, а историческая общность двух народов и существующее между ними доверие.