Глава РК: Мы будем работать с тем президентом, кого выберет кыргызский народ
В ходе встречи
В ходе встречи
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«Я хочу поблагодарить Вас лично за оказываемую поддержку Кыргызской Республике. Мы всегда чувствуем поддержку братского Казахстана как на Вашем уровне, так и на уровне правительства страны», — сказал Сооранбай Жээнбеков.
Президент Казахстана в своей речи отметил, что основу сотрудничества между двумя странами составляет не взаимоотношения между главами государств, а историческая общность двух народов и существующее между ними доверие.
«Мы являемся соседями, братскими народами. Я всегда буду, по мере возможности, оказывать необходимую помощь и содействие для успешного будущего Кыргызстана. Для экономического развития немаловажным является политическая стабильность. Мы всегда будем вместе с кыргызским народом. В Кыргызстане грядут президентские выборы, и мы будем работать с тем президентом, кого выберет кыргызский народ», — сказал Нурсултан Назарбаев.