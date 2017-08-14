Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Стоит ли перекусывать сухофруктами?
Пайки, купленные для военных РФ за 321 млн,оказались несъедобны
Дочь Пугачевой и Галкина стала звездой в соцсетях
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
СМИ: 34-летняя певица Сати Казанова выходит замуж
Лера Кудрявцева поделилась редким фото семьи - СМИ
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
СМИ поведали, как на Украине отнимают урожай у фермеров
Пилот РФ о свободной охоте в Сирии: Уничтожаем все
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами наводнения в Сьерра-Леоне
8Путин выпустил мальков омуля
19:07 (мск), источник: Kapital.kz

Данияр Акишев: Никаких оснований для беспокойства нет

В ходе встречи главе государства был представлен отчет Национального банка об итогах деятельности по оздоровлению финансового сектора страны, сообщает пресс-служба Акорды.

Президент Казахстана отметил, что политика свободно плавающего курса национальной валюты продолжает работать и особо подчеркнул задачу Национального банка по недопущению роста инфляции.

Также Данияр Акишев доложил Нурсултану Назарбаеву о текущей ситуации на валютном и финансовом рынках.

«Ситуация в целом стабильна. Обменный курс после колебаний в начале августа, которые проходили под воздействием отдельных факторов как внутреннего, так и внешнего характера, сейчас стабилизировался. Никаких оснований для беспокойства нет», — сказал председатель Национального банка.

В завершение встречи Глава государства дал ряд поручений.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Данияр Акишев: Никаких оснований для беспокойства нет
Минобороны отчиталось о «виртуозной» десантной операции в Сирии
МЧС установило возможное местонахождение горняков в шахте «Мир»
«Ъ»: российские туристы смирились с энтеровирусами в Турции
Средняя продолжительность жизни в РФ впервые превысила 72 года
ФСБ задержала террористов, планировавших взрывы в Москве
Роналду отстранили на пять матчей
При сходе оползня в Сьерра-Леоне погибли более 310 человек
Спорт
Российские легкоатлеты покидают ЧМ с шестью медалями Главным успехом для выступавших в нейтральном статусе россиян стала победа прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, ставшей двукратной чемпионкой мира
Авто
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины Необычное ДТП произошло в минувшие выходные на одной из улиц Тулы
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий «Первый канал» раскрыл главную интригу лета — кто займет место Андрея Малахова
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Жителям Ленобласти пересчитают счета за капремонт
Обустраиваем кухню и столовую в загородном доме
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Максим Виторган рассекретил фамилию сына Ксении Собчак Актер показал посадочный талон 8-месячного Платона.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь