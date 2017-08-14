Данияр Акишев: Никаких оснований для беспокойства нет
В ходе встречи главе государства был представлен отчет Национального банка об итогах деятельности по оздоровлению финансового сектора страны, сообщает
В ходе встречи главе государства был представлен отчет Национального банка об итогах деятельности по оздоровлению финансового сектора страны, сообщает
Президент Казахстана отметил, что политика свободно плавающего курса национальной валюты продолжает работать и особо подчеркнул задачу Национального банка по недопущению роста инфляции.
Также Данияр Акишев доложил Нурсултану Назарбаеву о текущей ситуации на валютном и финансовом рынках.
«Ситуация в целом стабильна. Обменный курс после колебаний в начале августа, которые проходили под воздействием отдельных факторов как внутреннего, так и внешнего характера, сейчас стабилизировался. Никаких оснований для беспокойства нет», — сказал председатель Национального банка.
В завершение встречи Глава государства дал ряд поручений.