Данияр Акишев: Никаких оснований для беспокойства нет

«Ситуация в целом стабильна. Обменный курс после колебаний в начале августа, которые проходили под воздействием отдельных факторов как внутреннего, так и внешнего характера, сейчас стабилизировался. Никаких оснований для беспокойства нет», — сказал председатель Национального банка.