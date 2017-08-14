Минобороны отчиталось о «виртуозной» десантной операции в Сирии
Она прошла при поддержке российских ВКС и военных советников, но под руководством сирийского генерала.
Она прошла при поддержке российских ВКС и военных советников, но под руководством сирийского генерала.
Сирийская правительственная армия провела первую с начала боевых действий против группировки «Исламское государство» (запрещена в России) десантную операцию, в результате которой освобожден населенный пункт
Освобожденное селение расположено в 120 км западнее города Дейр
Как уточнили в российском военном ведомстве, руководил операцией сирийский генерал Сухел Хасан, а российские военные советники принимали участие «в подготовке операции и управлении ее ходом».
Десантная группа вылетела из аэродрома в провинции Алеппо, и после огневого налета десант высадился у населенных пунктов Хирбет Микман и
Десантники штурмом взяли селение
Российское военное ведомство опубликовало видеокадры этой операции в официальном Twitter министерства.
О сирийском десанте в тылу боевиков рассказывало 12 августа агентство SANA со ссылкой на источник в военных кругах. По его словам, сирийские военные совместно с союзными войсками десантировались в тыл боевиков в пустыне на границе провинций Хомс и Ракка и освободили три населенных пункта. Источник уточнил, что десант был заброшен в ночь на 12 августа на 20 км в тыл террористов к югу от поселения
Ранее 13 августа министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что площадь подконтрольных правительственным силам президента Сирии Башара Асада территорий увеличилась в 2,5 раза. Он уточнил, что это прирост находящихся под контролем Дамаска территорий произошел в последние недели. «За последние два месяца освобождена территория бóльшая, чем была под контролем сирийского правительства на момент вхождения туда. То есть фактически мы сделали ее в 2,5 раза больше, чем была до этого», — сказал Шойгу.
«Мы — имею в виду, сирийская армия при нашей поддержке», — пояснил тогда министр.