Минобороны отчиталось о «виртуозной» десантной операции в Сирии

Сирийская правительственная армия провела первую с начала боевых действий против группировки «Исламское государство» (запрещена в России) десантную операцию, в результате которой освобожден населенный пункт Эль-Кдер, говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК. В сообщении операция названа «виртуозной».

Освобожденное селение расположено в 120 км западнее города Дейр эз-Зор.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Дейр-Эз-Зор — это «основная точка на Евфрате, которая будет во многом, если не во всем, говорить о завершении борьбы с ИГИЛ».

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Как уточнили в российском военном ведомстве, руководил операцией сирийский генерал Сухел Хасан, а российские военные советники принимали участие «в подготовке операции и управлении ее ходом».

Десантная группа вылетела из аэродрома в провинции Алеппо, и после огневого налета десант высадился у населенных пунктов Хирбет Микман и Эль-Кдер, расположенных в 20 километрах от линии фронта. В огневом налете на позиции боевиков участвовали вертолеты Ка-52 ВКС России, которые с помощью систем ночного видения наводили и корректировали огонь сирийской реактивной артиллерии.

​Десантники штурмом взяли селение Эль-Кдер и удерживали его до подхода основных сил утром 12 августа.

Они уничтожили штаб, склады боевиков, подбили два танка и три единицы бронетехники, уточнили в Минобороны России.

​Российское военное ведомство опубликовало видеокадры этой операции в официальном Twitter министерства.

О сирийском десанте в тылу боевиков рассказывало 12 августа агентство SANA со ссылкой на источник в военных кругах. По его словам, сирийские военные совместно с союзными войсками десантировались в тыл боевиков в пустыне на границе провинций Хомс и Ракка и освободили три населенных пункта. Источник уточнил, что десант был заброшен в ночь на 12 августа на 20 км в тыл террористов к югу от поселения Аль-Кадир, причем десантникам пришлось преодолеть еще 21 км​ вглубь территории, занятой боевиками.

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