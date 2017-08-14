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19:00 (мск), источник: ТАСС

Мэрия Москвы вновь согласовала митинг вкладчиков банка «Югра» в «Гайд-парке» Сокольников

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Власти Москвы вновь согласовали проведение митинга вкладчиков обанкротившегося банка «Югра» 23 августа в «Гайд-парке» Сокольников, но теперь сократили количество участников до 500 человек. Об этом ТАСС сообщил глава департамента региональной безопасности столицы Владимир Черников.

«Мы согласовали митинг в «Гайд-парке», 23 августа, 500 человек. Мы согласовали столько участников, сколько нам дали по заявке — они просили 500 человек [по заявке на проведение рядом с метро «Улица 1905 года"]. Митинг на «Улице 1905 года» не согласован», — сказал Черников, добавив, что в том случае, если активисты захотят увеличить количество участников в Сокольниках, столичная мэрия готова рассмотреть их заявку согласно установленным законодательством сроков.

Глава департамента отметил, что 15 августа митинг клиентов банка «Югра», который был согласован ранее на 1500 человек в «Гайд-парке», не состоится, поскольку активисты не подали в департамент уведомление о согласии на проведение данного митинга.

Выбор места

Вкладчики обанкротившегося банка «Югра» трижды подавали заявки в столичную мэрию на проведение митинга в различных местах центра города, поскольку были против согласованного властями «Гайд-парка» в Сокольниках.

Первую заявку активистов мэрия согласовала на 15 августа, перенеся место его проведения с заявленной Трубной площади в центре города в «Гайд-парк» из-за работ по благоустройству.

При этом разрешенная численность митингующих была сокращена вдвое от заявленной — до 1,5 тыс. человек, поскольку это максимальная вместимость «Гайд- парка». В следующей заявке активисты предложили еще около 10 мест в центре Москвы для проведения митинга, которые также были отклонены властями.

В третий раз активисты, объединившись с представителями «Партии роста», подали совместную заявку в мэрию на проведение митинга вкладчиков рядом с метро «Улица 1905 года», при этом сократив численность участников митинга в шесть раз — с первоначально заявленных 3 тыс. на Трубной площади до 500 человек, чтобы провести акцию именно в центре столицы.

Банкротство банка «Югра»

Банк «Югра», который входил в топ-30 по активам, лишился лицензии 28 июля, 10 июля в банке была введена временная администрация. Крах «Югры» стал крупнейшим случаем в истории по объему выплат вкладчикам из Агентства по страхованию вкладов: всего подлежит выплате 169,2 млрд рублей.

Как ранее сообщали в ЦБ, 90% кредитного портфеля «Югры» составляли кредиты на бизнес-проекты собственников банка. Основным акционером «Югры» является бизнесмен Алексей Хотин.

Агентство по страхования вкладов (АСВ) оценивает примерное число вкладчиков банка «Югра» в 260 тыс. лиц — они могут обратиться за страховыми выплатами на общую сумму 173 млрд рублей. При этом по состоянию на 7 августа вкладчики уже получили 147,5 млрд рублей, что составляет 85% от общей суммы страховых возмещений по банку.

В то же время, по данным АСВ, у 61% вкладчиков банка «Югра» с депозитами от 1,4 млн рублей превышение страхового лимита составило не более 100 тыс. рублей, а с суммой превышения до 600 тыс. рублей — 86%.

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