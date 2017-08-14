Максим Решетников не будет участвовать в предвыборных дебатах

В них участвовали четверо кандидатов: Ирина Филатова (КПРФ), Олег Постников (ЛДПР), Владимир Аликин («Справедлива Россия») и Андрей Степанов («Патриоты России»). Врио губернатора Пермского края и кандидат от «Единой России» Максим Решетников от участия в дебатах отказался.



«Максим Решетников очень уважительно относится к своим соперникам и несколько раз уже общался с ними. Но при этом штабом выбрана иная форма агитации — не участие в дебатах, а выпуск агитационных роликов, которые будут основаны на личных впечатлениях нашего кандидата от встреч с жителями Пермского края. Также в роликах и агитационных публикациях в СМИ Решетников обнародует ключевые тезисы своей предвыборной программы», — пояснили «Ъ» в предвыборном штабе кандидата от партии власти.