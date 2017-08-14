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21:43 (мск), источник: РБК

Минтруд отверг идею Минпромторга о «народных» подарках чиновникам

Министерство труда России не поддержало предложение Минпромторга о внесении в Гражданский кодекс изменений, позволяющих чиновникам получать и оставлять себе подарки дороже 3 тыс. руб., если это изделия народных художественных промыслов (НХП). Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Reuters

​"Данное предложение не создаст преференций для развития производства изделий народных промыслов, — отметили в Минтруда.

Ведомство выступает за то, чтобы в обществе негативно относились к дарению подарков госслужащим и другим лицам, в отношении которых действуют «антикоррупционные стандарты».

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Минтруд отметил, что по закону чиновникам на запрещается получать подарки в виде изделий народных промыслов на протокольных мероприятиях, в служебных командировках и на других официальных мероприятиях, «но они должны быть сданы по месту службы (работы) государственного (муниципального) служащего».

​Ранее в понедельник газета «Известия» сообщила, что Минпромторг предложил внести в Гражданский кодекс изменения, позволяющие чиновникам получать подарки дороже 3 тыс. руб. в случае, если речь идет об изделиях народных художественных промыслов. Издание сообщило о разработке дорожной карты по развитию народных промыслов по итогам встречи президента Владимира Путина с представителями деловых организаций Новгородской области.

Пресс-секретарь главы Минпромторга Залина Корнилова заявила РБК, что производители холодного оружия и изделий из серебра попросили, чтобы «эту норму для продукции народных художественных промыслов отменили или изменили сумму ограничения». Сейчас согласно законодательству чиновник, получивший подарок дороже 3 тыс. руб., обязан сдать его ответственному лицу или выкупить по рыночной стоимости.

5 комментариевк этой статье
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Комментарии5
Комментарии
5
Денис Сергеев.
".......... предложение Минпромторга о внесении в Гражданский кодекс изменений, позволяющих чиновникам получать и оставлять себе подарки.........." ВВ, как...
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