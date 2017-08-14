Минтруд отверг идею Минпромторга о «народных» подарках чиновникам

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​"Данное предложение не создаст преференций для развития производства изделий народных промыслов, — отметили в Минтруда.

Ведомство выступает за то, чтобы в обществе негативно относились к дарению подарков госслужащим и другим лицам, в отношении которых действуют «антикоррупционные стандарты».

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Минтруд отметил, что по закону чиновникам на запрещается получать подарки в виде изделий народных промыслов на протокольных мероприятиях, в служебных командировках и на других официальных мероприятиях, «но они должны быть сданы по месту службы (работы) государственного (муниципального) служащего».

​Ранее в понедельник газета «Известия» сообщила, что Минпромторг предложил внести в Гражданский кодекс изменения, позволяющие чиновникам получать подарки дороже 3 тыс. руб. в случае, если речь идет об изделиях народных художественных промыслов. Издание сообщило о разработке дорожной карты по развитию народных промыслов по итогам встречи президента Владимира Путина с представителями деловых организаций Новгородской области.