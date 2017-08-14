Иранский беспилотник опасно приблизился к авианосцу ВМС США в Персидском заливе

Инцидент произошел в ночь на понедельник. На летательном аппарате не было установлено вооружение.
По словам представителя Пятого флота ВМС США лейтенанта Яна Макконаги, «на иранском БПЛА не были включены навигационные огни, когда он был в непосредственной близости от американского авианосца «Нимиц».
При этом авианосец «Нимиц» и беспилотник в какой-то момент разделяло расстояние примерно в 300 метров, и иранская сторона проигнорировала американские сообщения по радиосвязи.
Как подчеркнул Макконаги, подобные действия Ирана опасны и непрофессиональны. Похожий случай произошел в прошлый вторник, когда иранский беспилотник приблизился к истребителю ВМС США в Персидском заливе, и расстояние между ними составило всего 30,5 метров.