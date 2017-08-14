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22:06 (мск), источник: Интерфакс

Иранский беспилотник опасно приблизился к авианосцу ВМС США в Персидском заливе

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU — Американские военные зафиксировали случай опасного сближения иранского беспилотника с авианосцем ВМС США в Персидском заливе, передает в понедельник агентство AP.

Источник: Reuters

Инцидент произошел в ночь на понедельник. На летательном аппарате не было установлено вооружение.

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По словам представителя Пятого флота ВМС США лейтенанта Яна Макконаги, «на иранском БПЛА не были включены навигационные огни, когда он был в непосредственной близости от американского авианосца «Нимиц».

При этом авианосец «Нимиц» и беспилотник в какой-то момент разделяло расстояние примерно в 300 метров, и иранская сторона проигнорировала американские сообщения по радиосвязи.

Как подчеркнул Макконаги, подобные действия Ирана опасны и непрофессиональны. Похожий случай произошел в прошлый вторник, когда иранский беспилотник приблизился к истребителю ВМС США в Персидском заливе, и расстояние между ними составило всего 30,5 метров.

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