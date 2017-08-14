Иранский беспилотник опасно приблизился к авианосцу ВМС США в Персидском заливе

Источник: Reuters

Инцидент произошел в ночь на понедельник. На летательном аппарате не было установлено вооружение.

Читайте также Британия усилит охрану авианосца после посадки дрона на его палубу

По словам представителя Пятого флота ВМС США лейтенанта Яна Макконаги, «на иранском БПЛА не были включены навигационные огни, когда он был в непосредственной близости от американского авианосца «Нимиц».

При этом авианосец «Нимиц» и беспилотник в какой-то момент разделяло расстояние примерно в 300 метров, и иранская сторона проигнорировала американские сообщения по радиосвязи.