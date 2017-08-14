В МИД заявили, что ситуация на Корейском полуострове находится на грани

Источник: AP 2017

«Мы (МИД РФ) уже говорили о том, что ситуация находится на грани. Но, несмотря на это, мы слышим риторику и Пхеньяна, и заявления, которые каждый день идут из Вашингтона. Парадокс в том, что они идентичны. Идет прямое запугивание с применением силы обеих сторон… Такое ощущение, что все заявления Пхеньяна переводятся на английский язык и озвучиваются официальными представителями США», — сказала Захарова в ходе эфира о корейском кризисе.

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По ее мнению, у США есть полный инструментарий возможностей решения международных кризисов дипломатическим путем, «но все это забыто».

Она подчеркнула, что в результате возможного развязывания войны могут погибнуть много мирных жителей. «Если этот сценарий будет применен, то произойдет коллапс мирового масштаба с тотальным обходом международного права, о котором столько последние годы заботились именно в Вашингтоне, развязывая санкционные войны… Речь идет о том, что могут погибнуть десятки, сотни тысяч мирных жителей», — заявила Захарова.

Она также отметила угрозу экологического коллапса. «Речь идет о полуострове, который омывается океаном. Так что угроза даже больше чем региональная», — добавила официальный представитель МИД РФ.

По словам Захаровой, создается впечатление, что люди не понимают, какую угрозу несет обострение отношений двух ядерных держав.

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«Если люди в 2017 году не понимают, что такое угроза ядерного оружия, что это угроза всему миру, тогда о чем мы говорим. Россия с Китаем инициировала программу по выходу из этого кризиса. Речь идет о двусторонней заморозке. Американцы и Южная Корея замораживают свои военные учения, которые являются провокационными, а Северная Корея замораживает свои испытания, которые они проводят, учения, которые осуждает ООН», — пояснила она.

КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведения ракетных испытаний под предлогом защиты от США. На прошлой неделе Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угроз. Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. Дональд Трамп пригрозил Северной Корее «огнем и яростью», если со стороны КНДР будет реальная угроза для США.

Трамп заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын «сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал».