Несостоявшийся министр финансов края нашел работу в Севастополе

Господин Бахлыков ранее занимал должность заместителя руководителя данного ведомства.



Глава Севастополя отметил, что за период своей работы в ведомстве Антон Бахлыков показал системный подход в повышении качества оказания медицинской помощи населению, а также пожелал новому руководителю успешной работы по модернизации системы здравоохранения Севастополя.



Господин Бахлыков — один из ближайших соратников бывшего вице-премьера Олега Демченко в правительстве экс-губернатора края Виктора Басаргина. Приехал в Пермь в 2014 году из Екатеринбурга, где возглавлял областной фонд обязательного медицинского страхования. В Перми господин Бахлыков также работал директором ТФОМС Пермского края — с 2014 по 2017 года, пока в конце января не был назначен губернатором Виктором Басаргиным на пост министра финансов края. Однако утвердить его на этой должности депутаты заксобрания не успели — пришедший в начале февраля на должность врио губернатора Максим Решетников в числе первых кадровых решений подписал заявление господина Бахлыкова об увольнении.