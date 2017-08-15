Несостоявшийся министр финансов края нашел работу в Севастополе
Глава Севастополя Дмитрий Овсянников сегодня подписал распоряжение о назначении Антона Бахлыкова на должность директора департамента здравоохранения, говорится в официальном сообщении.
Глава Севастополя Дмитрий Овсянников сегодня подписал распоряжение о назначении Антона Бахлыкова на должность директора департамента здравоохранения, говорится в официальном сообщении.
Господин Бахлыков ранее занимал должность заместителя руководителя данного ведомства.
Глава Севастополя отметил, что за период своей работы в ведомстве Антон Бахлыков показал системный подход в повышении качества оказания медицинской помощи населению, а также пожелал новому руководителю успешной работы по модернизации системы здравоохранения Севастополя.
Господин Бахлыков — один из ближайших соратников бывшего