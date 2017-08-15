Глава КНДР пообещал не торопиться с ракетным ударом по США

Источник: AP 2017

Как сообщает северокорейское издание KCNA, Ким Чен Ын 14 августа встретился с руководством ракетных войск страны. В ходе разговора военные доложили о готовности нанести удар в сторону американского острова Гуам при получении соответствующего приказа от ЦК Компартии КНДР. Ким Чен Ын похвалил военных и указал, что «американские империалисты уже завязали петлю у себя на шее из-за своего конфронтационного рэкета».

Однако он указал, что готов подождать, пока США взвесят все «за» и «против» и придут к решению, которое облегчит их «ужасную судьбу».

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По словам Ким Чен Ына, американцы должны признать необходимость прекращения провокаций в отношении КНДР и отказа от таких попыток в дальнейшем.

Как отметил глава КНДР, США проверяют терпение Северной Кореи. По его мнению, они должны думать рационально. При этом Ким Чен Ын отметил, что ракетчики всегда должны исполнить приказ партии и в случае необходимости «перекрыть дыхание янки».

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что любой запуск ракеты в сторону США будет означать начало войны. По его словам, американцы «очень быстро ответят на подобные действия Северной Кореи».