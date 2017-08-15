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03:43 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

«СКА-Хабаровск»: надо не только искать спонсоров, но и зарабатывать самим

Попечительский совет клуба обсудил планы развития футбола в краевом центре.

На заседании попечительского совета ФК «СКА-Хабаровск» подведены итоги сезона-2016/17 — самого успешного за 70-летнюю историю клуба — и обозначен круг ближайших задач и перспектив команды, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — Спасибо всем, кто помогал клубу, когда за короткий срок необходимо было решить множество вопросов, прежде всего касающихся инфраструктуры стадиона имени Ленина, — сказал зампредседателя правительства Хабаровского края, председатель попечительского совета ФК «СКА-Хабаровск» Аркадий Мкртычев. — Удалось проделать огромный объём работы, но останавливаться на достигнутом нельзя: ведь перед командой стоит задача — закрепиться в Премьер-лиге. А для этого нужно ещё много сделать, чтобы и дальше идти на всех парусах.

По мнению Аркадия Николаевича, в матчах с «Анжи» и «Рубином» армейцы продемонстрировали достойную игру и доказали, что команде по силам вести борьбу со старожилами элитного дивизиона. Порадовали два новых форварда, которые сразу же отметились забитыми голами. Но для того, чтобы быть конкурентоспособными, усиление ещё нескольких позиций необходимо.

— Понятно, что мы не можем покупать таких дорогостоящих игроков, как «Спартак», ЦСКА и «Зенит», — продолжает Аркадий Мкртычев. — Тем не менее, у игроков на протяжении последних лет нет задержек по заработной плате. А это, согласитесь, немаловажный фактор. Члены попечительского совета затронули и тему детско-юношеского футбола. Хочется, чтобы цвета клуба защищало как можно больше местных воспитанников.

— В наших ближайших планах — строительство футбольного мини-манежа, где бы ребята могли заниматься круглый год, — сказал Аркадий Мкртычев. — А в дальнейшем надо думать уже о футбольной академии, где бы могли тренироваться перспективные ребята со всего региона. По словам председателя попечительского совета, продолжатся работы и по дальнейшему благоустройству стадиона имени Ленина. Электронное табло станет ещё более современным. Также есть задумка для удобства зрителей сделать навес, чтобы наблюдать за игрой с трибун было комфортно и глубокой осенью, и ранней весной.

— Необходимо привлечь новых спонсоров, чтобы команда не знала по ходу сезона проблем. Но клубу нужно и самому зарабатывать. Считаю, что на ближайшем матче с московским «Спартаком» реально заработать до 3 млн рублей, — подытожил Аркадий Мкртычев.

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