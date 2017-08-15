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10:30 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Челнах представили новых руководителей

(Набережные Челны, 15 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах на деловом понедельнике представили новых руководителей.

Хозяйственному активу города был представлен новый руководитель Набережночелнинского межрайонного отдела Следственного управления Следственного комитета РФ по РТ Камиль Халиев.

Должность главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в РТ по Набережным Челнам занял Марсель Хайсаров, который ранее работал начальником территориального отделения Управления Роспотребнадзора по РТ в Елабужском районе и Елабуге.

Ильдар Нагуманов стал главным ветеринарным инспектором РТ по городу. Он длительное время работал заместителем главного ветеринарного врача Государственного ветеринарного объединения Челнов, последние несколько лет исполнял обязанности главного ветврача агрофирмы «Вятские зори».

Мэр города Наиль Магдеев, комментируя два последних назначения, сказал, что в основном они вызваны переходом прежних руководителей на другую работу и выходом на заслуженный отдых.

Еще об одном назначении стало известно в конце совещания. Заместитель начальника Управления здравоохранения исполкома города Александр Попов назначен главным врачом поликлиники № 7. Об этом сообщил мэр города Наиль Магдеев, поздравляя Попова с днем рождения.

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