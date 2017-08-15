В Челнах представили новых руководителей

Хозяйственному активу города был представлен новый руководитель Набережночелнинского межрайонного отдела Следственного управления Следственного комитета РФ по РТ Камиль Халиев.

Должность главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в РТ по Набережным Челнам занял Марсель Хайсаров, который ранее работал начальником территориального отделения Управления Роспотребнадзора по РТ в Елабужском районе и Елабуге.

Ильдар Нагуманов стал главным ветеринарным инспектором РТ по городу. Он длительное время работал заместителем главного ветеринарного врача Государственного ветеринарного объединения Челнов, последние несколько лет исполнял обязанности главного ветврача агрофирмы «Вятские зори».

Мэр города Наиль Магдеев, комментируя два последних назначения, сказал, что в основном они вызваны переходом прежних руководителей на другую работу и выходом на заслуженный отдых.