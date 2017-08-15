Четыре черных «гроба» оставили возле здания правительства Иркутской области

Двое мужчин 27 и 35 лет оставили четыре черных ящика, похожих на гробы, на парковке напротив здания Иркутской областной администрации сегодня утром, 15 августа. Сотрудники полиции задержали шутников в течение 15-ти минут. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

— В течение 15-ти минут полиция с участием кинолога вышла на след этих двух парней, которые сегодня вынесли несколько деревянных ящиков на улицу Ленина. У них же обнаружены доказательства их причастности к происшествию. Сейчас их опрашивают сотрудники полиции. Их действиям будет дана правовая оценка. Задержанные проживают в Иркутске, — рассказали в ведомстве.