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04:51 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Четыре черных «гроба» оставили возле здания правительства Иркутской области

Полиция разыскала двоих мужчин, которые вынесли ящики на парковку.

Двое мужчин 27 и 35 лет оставили четыре черных ящика, похожих на гробы, на парковке напротив здания Иркутской областной администрации сегодня утром, 15 августа. Сотрудники полиции задержали шутников в течение 15-ти минут. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

— В течение 15-ти минут полиция с участием кинолога вышла на след этих двух парней, которые сегодня вынесли несколько деревянных ящиков на улицу Ленина. У них же обнаружены доказательства их причастности к происшествию. Сейчас их опрашивают сотрудники полиции. Их действиям будет дана правовая оценка. Задержанные проживают в Иркутске, — рассказали в ведомстве.

По данному факту проводится проверка.

По информации из соцсетей, мужчины могли вынести «гробики» в связи с гибелью детей из интерната в Черемхово, чтобы привлечь внимание администрации.

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