Власти Приморья вместе с бизнесменами обсудили генплан Владивостока

Владивосток, 15 августа, PrimaMedia.
Представители
Предприниматели рассказали о случаях во Владивостоке, когда земельный участок, на законных основаниях предоставленный для ведения
Эдуард Портнов проинформировал участников совещания о внесении изменений в генеральный план Владивостокской агломерации.
«Цель этой работы — устранить подобные несоответствия, исключить двойное и даже тройное назначение земельных участков, раз и навсегда установить правила использования территории», — подчеркнул
Отдельно он заострил внимание на вопросе использования городских зеленых зон.
Заместитель главы края проинформировал о том, что такая работа ведется. В частности, в июле этого года сняты все ограничения по использованию земельного участка в районе Снеговая падь, где планируется построить социальные объекты и жилые дома.
Планируется снять ограничения еще с нескольких участков, а пока застройщики могут присылать свои предложения по интересующим землям в департамент градостроительства, откуда обобщенные материалы будут направлены в Минобороны.
Также застройщикам предложено принять участие (с правом совещательного голоса) в работе комиссий по разработке генпланов и правил землепользования и застройки. Будет рассмотрен и вопрос о создании регионального центра по разработке генпланов.
«Новый генплан агломерации будет учитывать новые возможности для ведения бизнеса, включая территории опережающего развития и режим Свободного порта, поэтому важно учесть мнение людей, которые планируют здесь проекты», — считает
Эдуард Портнов предложил также обсудить вопрос производства строительных материалов. По его мнению, это перспективное направление для инвестиций — сегодня в край приходится завозить широкий перечень товаров, например, кирпич. При этом в регионе есть залежи глины, а ещё недавно действовали три кирпичных завода.