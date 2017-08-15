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04:56 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Власти Приморья вместе с бизнесменами обсудили генплан Владивостока

Вице-губернатор рассказал об изменениях в генеральном плане Владивостокской агломерации.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 15 августа, PrimaMedia.

Представители бизнес-сообщества Приморья приняли участие в работе совещания по вопросам градостроительной деятельности, которое провел вице-губернатор края Эдуард Портнов. Больше всего вопросов, озвученных на встрече, касались принципов территориального планирования, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Предприниматели рассказали о случаях во Владивостоке, когда земельный участок, на законных основаниях предоставленный для ведения какой-либо деятельности, после внесения изменений в генплан менял свое назначение. По словам бизнесменов, например, участок, выделенный для строительства коммерческой недвижимости, вдруг оказывался в рекреационной зоне. Есть ситуации, когда один участок попадает в несколько градостроительных зон одновременно, сообщили бизнесмены.

Эдуард Портнов проинформировал участников совещания о внесении изменений в генеральный план Владивостокской агломерации.

«Цель этой работы — устранить подобные несоответствия, исключить двойное и даже тройное назначение земельных участков, раз и навсегда установить правила использования территории», — подчеркнул вице-губернатор.

Отдельно он заострил внимание на вопросе использования городских зеленых зон.

По мнению Эдуарда Портнова, Владивосток должен развиваться не за счет застройки скверов, а за счет комплексного освоения новых территорий. В этой связи, отметил он, важно продолжать работу с министерством обороны по выводу земель Владивостокского лесничества в гражданский оборот.

Заместитель главы края проинформировал о том, что такая работа ведется. В частности, в июле этого года сняты все ограничения по использованию земельного участка в районе Снеговая падь, где планируется построить социальные объекты и жилые дома.

Планируется снять ограничения еще с нескольких участков, а пока застройщики могут присылать свои предложения по интересующим землям в департамент градостроительства, откуда обобщенные материалы будут направлены в Минобороны.

Также застройщикам предложено принять участие (с правом совещательного голоса) в работе комиссий по разработке генпланов и правил землепользования и застройки. Будет рассмотрен и вопрос о создании регионального центра по разработке генпланов.

«Новый генплан агломерации будет учитывать новые возможности для ведения бизнеса, включая территории опережающего развития и режим Свободного порта, поэтому важно учесть мнение людей, которые планируют здесь проекты», — считает вице-губернатор.

Эдуард Портнов предложил также обсудить вопрос производства строительных материалов. По его мнению, это перспективное направление для инвестиций — сегодня в край приходится завозить широкий перечень товаров, например, кирпич. При этом в регионе есть залежи глины, а ещё недавно действовали три кирпичных завода.

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