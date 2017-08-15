«Двоевластие» в краевом Минздраве: Витько по-прежнему министр, несмотря на назначение Пошатаева
Фактически
Фактически
Александр Витько продолжает занимать пост министра здравоохранения Хабаровского края, сообщил корреспонденту портала «Губерния» источник в краевом правительстве. Официально краевые власти не комментируют эту ситуацию. Между тем на сайте министерства здравоохранения в разделе «Контакты» министр указан только один — Кирилл Пошатаев.
Ранее портал сообщал, что вопрос о том, кто останется в министерском кресле, окончательно решится после 11 августа, но точка в кадровом вопросе пока не поставлена.
Сейчас Александр Витько
Кирилл Пошатаев занимает кресло главы ведомства с середины июля. Приказ о назначении
Напомним, что 5 июня следователи краевого УФСБ возбудили в отношении Александра Витько дело о злоупотреблении полномочиями, однако на следующий день это решение было отменено прокуратурой.
Очередное судебное заседание, на котором будет решаться вопрос о возобновлении уголовного производства, пройдет 29 августа в Хабаровском краевом суде.