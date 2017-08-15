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05:25 (мск), источник: Губерния онлайн

«Двоевластие» в краевом Минздраве: Витько по-прежнему министр, несмотря на назначение Пошатаева

Фактически экс-главврач второй краевой больницы руководит ведомством с середины июля.

Источник: Reuters

Александр Витько продолжает занимать пост министра здравоохранения Хабаровского края, сообщил корреспонденту портала «Губерния» источник в краевом правительстве. Официально краевые власти не комментируют эту ситуацию. Между тем на сайте министерства здравоохранения в разделе «Контакты» министр указан только один — Кирилл Пошатаев.

Ранее портал сообщал, что вопрос о том, кто останется в министерском кресле, окончательно решится после 11 августа, но точка в кадровом вопросе пока не поставлена.

Сейчас Александр Витько по-прежнему находится в отпуске. Как рассказали в приемной Минздрава, у министра возникли проблемы со здоровьем, и когда он выйдет на работу, неизвестно.

Кирилл Пошатаев занимает кресло главы ведомства с середины июля. Приказ о назначении экс-главврача ККБ № 2 региональным министром здравоохранения был подписан 17 июля.

Напомним, что 5 июня следователи краевого УФСБ возбудили в отношении Александра Витько дело о злоупотреблении полномочиями, однако на следующий день это решение было отменено прокуратурой.

Очередное судебное заседание, на котором будет решаться вопрос о возобновлении уголовного производства, пройдет 29 августа в Хабаровском краевом суде.

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