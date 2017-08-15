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05:56 (мск), источник: VLADNEWS

Мэр Владивостока: Cистема начинает пожирать саму себя

Временно отстранённый от должности глава Владивостока прокомментировал обвинение в отношении администрации.

Источник: VLADNEWS

Временно отстранённый от должности главы Владивостока Игорь Пушкарев прокомментировал на своих страницах в социальных сетях обвинение в отношении администрации города в нарушении конкуренции на рынке дорожных работ Владивостока. По мнению антимонопольной службы, администрация Владивостока отдала большую часть контрактов муниципальному предприятию «Дороги Владивостока».

«Абсурдность этих обвинений была понятна сразу, а этим летом жители города на себе почувствовали все изъяны системы организации дорожных работ. На протяжении многих лет администрация делала так, чтобы дороги в городе строились без ущерба для его жителей. Сейчас же выстроенная годами система перешла в режим ожидания, а рыночные условия заполонили систему распределения контрактов, что привело к объективному торможению процессов. Тем не менее абсурдные доводы антимонопольной службы легли в основу уголовного дела против меня, моего брата Андрея и коллеги Андрея Лушникова. После неудавшихся попыток следствия сломать нас новыми обвинениями, правоохранительные органы стали искать дополнительные возможности удержания обвинительного уклона. Сначала это было обвинение в ущербе, потом обвинение во взятке от собственного брата, однако признательных показаний, фактов взятки или коммерческого подкупа не было. В этой связи следователи хотят сделать так, чтобы к моменту начала судебного заседания доводы антимонопольной службы стали одним из их козырей. Именно поэтому система начинает пожирать саму себя», — пишет Игорь Сергеевич.

Как стало известно, на прошлой неделе судью Арбитражного суда Приморского края вывели из дела под предлогом нарушения кодекса судебной этики. Основанием стала небеспристрастность к участникам процесса.

«Получается, если судья не идёт на поводу у правоохранительных органов, то это означает нарушение кодекса этики или прочих норм? Всё это только усугубляет общее впечатление от происходящих событий вокруг нашего уголовного дела. Судебная власть в России независима, однако в Приморье видимо считают иначе!».

Напомним, Игорь Пушкарёв и Андрей Лушников находятся под арестом в СИЗО «Матросская тишина» до 1 сентября. Андрею Пушкарёву также был продлён домашний арест в Москве до 30 сентября 2017 года.

Отметим, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

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