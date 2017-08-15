Мэр Владивостока: Cистема начинает пожирать саму себя

«Абсурдность этих обвинений была понятна сразу, а этим летом жители города на себе почувствовали все изъяны системы организации дорожных работ. На протяжении многих лет администрация делала так, чтобы дороги в городе строились без ущерба для его жителей. Сейчас же выстроенная годами система перешла в режим ожидания, а рыночные условия заполонили систему распределения контрактов, что привело к объективному торможению процессов. Тем не менее абсурдные доводы антимонопольной службы легли в основу уголовного дела против меня, моего брата Андрея и коллеги Андрея Лушникова. После неудавшихся попыток следствия сломать нас новыми обвинениями, правоохранительные органы стали искать дополнительные возможности удержания обвинительного уклона. Сначала это было обвинение в ущербе, потом обвинение во взятке от собственного брата, однако признательных показаний, фактов взятки или коммерческого подкупа не было. В этой связи следователи хотят сделать так, чтобы к моменту начала судебного заседания доводы антимонопольной службы стали одним из их козырей. Именно поэтому система начинает пожирать саму себя», — пишет Игорь Сергеевич.