Иркутская область и Татарстан расширяют межрегиональные связи
В конце августа состоится ответный визит делегации Республики Татарстан в Иркутскую область.
В конце августа состоится ответный визит делегации Республики Татарстан в Иркутскую область.
Иркутская область и Татарстан намерены развивать кооперацию в области промышленного производства. Об этом сообщил губернатор Сергей Левченко, чьи слова приводит
Глава Иркутской области находится с официальным визитом в Казани.
«Мы обсудили с коллегами из Татарстана темы развития кооперации, в том числе в области промышленного производства. Это важный вопрос, учитывая, что два региона связывает тема авиапрома. Предприятие “КАПО-Композит”, которое мы посетили, ведет работы по программам МС-21 — самолета, который производится в Иркутске», — сказал Левченко.
Губернатор пояснил, что в Татарстане изготавливают крыло хвостовое переднее из углепластика для МС-21. В Иркутске два самолета уже собраны и один проходит испытания. Серийное производство планируется начать с 2019 года.
«Необходимо усиливать взаимодействие между нашими регионами, прежде всего в
Договоренность об обмене делегациями регионов была достигнута на Петербургском международном экономическом форуме. В конце августа состоится ответный визит делегации Республики Татарстан в Иркутскую область.