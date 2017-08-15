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06:13 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Иркутская область и Татарстан расширяют межрегиональные связи

В конце августа состоится ответный визит делегации Республики Татарстан в Иркутскую область.

Иркутская область и Татарстан намерены развивать кооперацию в области промышленного производства. Об этом сообщил губернатор Сергей Левченко, чьи слова приводит пресс-служба правительства Приангарья.

Глава Иркутской области находится с официальным визитом в Казани.

«Мы обсудили с коллегами из Татарстана темы развития кооперации, в том числе в области промышленного производства. Это важный вопрос, учитывая, что два региона связывает тема авиапрома. Предприятие “КАПО-Композит”, которое мы посетили, ведет работы по программам МС-21 — самолета, который производится в Иркутске», — сказал Левченко.

Губернатор пояснил, что в Татарстане изготавливают крыло хвостовое переднее из углепластика для МС-21. В Иркутске два самолета уже собраны и один проходит испытания. Серийное производство планируется начать с 2019 года.

«Необходимо усиливать взаимодействие между нашими регионами, прежде всего в торгово-экономической сфере. Кроме того, у нас есть серьезные наработки в части формирования инвестиционной инфраструктуры и работы с инвесторами, поддержки малого и среднего предпринимательства, внедрения передовых технологий в АПК, повышения качества жизни на селе, создания системы кадровой работы», — сообщил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Договоренность об обмене делегациями регионов была достигнута на Петербургском международном экономическом форуме. В конце августа состоится ответный визит делегации Республики Татарстан в Иркутскую область.

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