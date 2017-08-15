В США активисты потребовали от Трампа отставки под окнами его небоскреба

Активисты требовали, чтобы глава государства покинул свой пост, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Ньюйоркцы против Трампа
Протестующие собрались у небоскреба Trump Tower, ожидая приезда президента в его неофициальную резиденцию и скандируя: «Нет Трампу, нет
На проезжую часть полицейские участников акции не пускали, вынуждая их двигаться обходными путями по соседним улицам вплоть до Центрального парка. Некоторые активисты даже заняли витрину бутика Gucci, расположенного по соседству с башней Трампа. Около десяти минут в окне фешенебельного магазина виднелись плакаты «Здесь нет места ненависти». На улицах также скандировали «Не мой президент» — популярный лозунг последних месяцев.
На этот раз активисты пытались докричаться до Трампа в буквальном смысле. Один из активистов, представившийся Полом, поясняет, что суть послания проста — «чтобы он убрался из Белого Дома». По словам Пола, «ньюйоркцы за Трампа не голосовали, потому что
Несмотря на все приготовления, момент прибытия Трампа остался не замечен активистами. То, что президент уже дома, стало очевидно после возобновления движения по Пятой авеню, которая была перекрыта на время ожидания президентского кортежа.
Новые акции
Трамп первоначально осудил насилие «со многих сторон», за что подвергся нападкам общественности. Позже он уступил критикам и заявил в телеобращении, что осуждает ультраправых, считает расизм злом, а неонацистов, сторонников «превосходства белой расы» и
«На дворе 2017 год, почему вообще надо обсуждать очевидное? Мы говорим “нет” расизму», — поделилась одна из участниц акции в
Одна из
«Этот кошмар должен закончиться: режим Трампа и Пенса должен уйти», — гласят многие плакаты, которыми «вооружились» активисты.
Требовать ухода 45-го президента предполагается 4 ноября на запланированной в разных городах страны акции. Подготовку к масштабному событию активисты обсудят в ближайшую субботу на региональных конференциях. Соответствующие листовки распространялись у Trump Tower в