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06:40 (мск), источник: РИА Новости

В США активисты потребовали от Трампа отставки под окнами его небоскреба

НЬЮ-ЙОРК, 15 авг — РИА Новости. Акция протеста под окнами Trump Tower в Нью-Йорке, где в понедельник вечером Дональд Трамп впервые остановился в качестве президента США, собрала более тысячи человек.

Источник: Reuters

Активисты требовали, чтобы глава государства покинул свой пост, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Ньюйоркцы против Трампа

Протестующие собрались у небоскреба Trump Tower, ожидая приезда президента в его неофициальную резиденцию и скандируя: «Нет Трампу, нет Ку-клукс-клану, нет фашизму в США». Полицейские выставили вокруг здания грузовики с песком, а на входе усилили проверку. Для митинга был огорожен тротуар вдоль Пятой авеню.

Источник: Reuters

На проезжую часть полицейские участников акции не пускали, вынуждая их двигаться обходными путями по соседним улицам вплоть до Центрального парка. Некоторые активисты даже заняли витрину бутика Gucci, расположенного по соседству с башней Трампа. Около десяти минут в окне фешенебельного магазина виднелись плакаты «Здесь нет места ненависти». На улицах также скандировали «Не мой президент» — популярный лозунг последних месяцев.

Источник: Reuters

На этот раз активисты пытались докричаться до Трампа в буквальном смысле. Один из активистов, представившийся Полом, поясняет, что суть послания проста — «чтобы он убрался из Белого Дома». По словам Пола, «ньюйоркцы за Трампа не голосовали, потому что кое-что о нем знают»: например, что здание Trump Tower якобы строилось по большей части нелегальными польскими работниками, которые лишь десять лет спустя получили оплату за труд.

Источник: Reuters

Несмотря на все приготовления, момент прибытия Трампа остался не замечен активистами. То, что президент уже дома, стало очевидно после возобновления движения по Пятой авеню, которая была перекрыта на время ожидания президентского кортежа.

Новые акции

Протесты в Нью-Йорке начались еще в воскресенье и стали ответом на события в Шарлоттсвилле, где местный житель наехал автомобилем на противников акции ультраправых.

Трамп первоначально осудил насилие «со многих сторон», за что подвергся нападкам общественности. Позже он уступил критикам и заявил в телеобращении, что осуждает ультраправых, считает расизм злом, а неонацистов, сторонников «превосходства белой расы» и Ку-Клукс-Клан — «преступниками и бандитами».

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«На дворе 2017 год, почему вообще надо обсуждать очевидное? Мы говорим “нет” расизму», — поделилась одна из участниц акции в Нью-Йорке.

Одна из групп-организаторов акции RefuseRacism («Отрицай расизм») считает, что администрацию Трампа можно назвать фашистской, так как, во-первых, при ней ультраправые смогли организованно выйти на улицы в Шарлоттсвилле. Во-вторых, Трамп пообещал показать КНДР «огонь, ярость и силу», которых мир не видел раньше, угрожая тем самым жизням миллионов людей.

«Этот кошмар должен закончиться: режим Трампа и Пенса должен уйти», — гласят многие плакаты, которыми «вооружились» активисты.

Требовать ухода 45-го президента предполагается 4 ноября на запланированной в разных городах страны акции. Подготовку к масштабному событию активисты обсудят в ближайшую субботу на региональных конференциях. Соответствующие листовки распространялись у Trump Tower в Нью-Йорке.

4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
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Ольга Лысенко
Президент "Семь пятниц на неделе ".
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