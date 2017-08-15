Мэр Саянска вышел из Ассоциации муниципальных образований Иркутской области

Скан своего заявления на имя председателя ассоциации мэра Черемхово Вадима Семёнова Олег Боровский выложил на своей странице в Фейсбуке. Хотя подробных комментариев, почему он это сделал, пока нет, мэр в очередной раз подтвердил, что в ассоциации существует конфликт.

Напомним, Олег Боровский неоднократно публично выражал недовольство действиями и словами председателя ассоциации, который, по его мнению, становится в оппозицию губернатору и правительству Иркутской области. В последний раз, а это было в конец июля, Боровский заявил, что не ставил свою подпись под письмом от ассоциации на имя председателя Законодательного собрания, в котором говорится, что руководитель аппарата губернатора давит на ассоциацию, пытаясь сменить её руководство. По словам мэра Саянска, при составлении письма в ассоциации просто воспользовались его факсимиле.