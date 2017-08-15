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07:48 (мск), источник: PROUFU.ru

Замглавы Уфы Салават Хусаинов: «Дворы забиты машинами, а все говорят “уберите нам двор”»

На оперативном совещании в мэрии заместитель главы города Салават Хусаинов заявил, что необходимо составить регламент эвакуации машин из дворов.

УЖХ необходимо заняться вопросом графика уборки дворов в зимний период. «Проводите собрание, переписываете все машины, составляете график уборки».

Чиновник поручил Службе эвакуации транспорта до 1 октября составить регламент, согласно которому личный транспорт уфимцев будет убираться из дворов на период уборки.

«Когда весь двор забит машинами, и все говорят “Очистите нам двор” — такого больше не будет», — заявил заместитель Ирека Ялалова. — Двор не является местом для хранения транспорта".

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