Замглавы Уфы Салават Хусаинов: «Дворы забиты машинами, а все говорят “уберите нам двор”»
На оперативном совещании в мэрии заместитель главы города Салават Хусаинов заявил, что необходимо составить регламент эвакуации машин из дворов.
На оперативном совещании в мэрии заместитель главы города Салават Хусаинов заявил, что необходимо составить регламент эвакуации машин из дворов.
УЖХ необходимо заняться вопросом графика уборки дворов в зимний период. «Проводите собрание, переписываете все машины, составляете график уборки».
Чиновник поручил Службе эвакуации транспорта до 1 октября составить регламент, согласно которому личный транспорт уфимцев будет убираться из дворов на период уборки.
«Когда весь двор забит машинами, и все говорят “Очистите нам двор” — такого больше не будет», — заявил заместитель Ирека Ялалова. — Двор не является местом для хранения транспорта".