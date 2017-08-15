Минвостокразвития назвал страны-лидеры в получении электронных виз

Источник: AP 2017

По данным минвостокразвития РФ, с начала выдачи электронных виз иностранцам в порто-франко их получили уже 362 человека. Лидируют Китай, Япония и Марокко, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу министерства.

За первую неделю со старта упрощённого визового режима в свободном порту Владивосток выдано 362 электронные визы гражданам 11 стран. «Лидируют две страны — Китай и Япония. Больше всего электронных виз выдано гражданам Китая — 166. На втором месте идёт Япония — электронная виза одобрена для 115 граждан этой страны. На третьем месте — Марокко с 50 оформленными визами», — рассказал заместитель министра Павел Волков.

Кроме того, добро получили граждане Алжира (11 человек), Индии (6 человек), Туниса (4), Сингапура (3), Ирана (2 человека), Саудовской Аравии (2), Объединённых Арабских Эмиратов (2) и Кувейта (1 человек). Иностранцы оформляют однократную деловую, туристическую или гуманитарную визу.

Как уточнил Павел Волков, сейчас граждане 18 стран могут подать заявку на получение электронной визы на специализированном сайте. Сделать это необходимо за четыре дня до предполагаемого въезда. Электронная виза выдаётся бесплатно, без взимания каких-либо сборов.

«Дальний Восток стал территорией применения беспрецедентных решений и внедрения уникальных механизмов. Введение электронной визы — новаторский инструмент для нашей страны», — отмечал ранее министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.