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08:35 (мск), источник: Forbes.kz

Тоты Амирова получила должность в Комитете гражданской авиации

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Комитета гражданской авиации МИР РК.

Источник: Forbes.kz

Тоты Амирова приказом ответственного секретаря Министерства по инвестициям и развитию РК назначена исполняющим обязанности заместителя председателя Комитета гражданской авиации — главного государственного авиационного инспектора, сообщил Казинформ со ссылкой на страничку пресс-службы ведомства в Facebook.

«Заместитель председателя — главный государственный авиационный инспектор Т. Амирова будет курировать вопросы лётной эксплуатации авиакомпаний, контроля за техническим состоянием воздушных судов, лицензированием пилотов и другие вопросы надзора за безопасностью полётов», — говорится в сообщении.

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