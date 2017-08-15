Тоты Амирова получила должность в Комитете гражданской авиации

Тоты Амирова приказом ответственного секретаря Министерства по инвестициям и развитию РК назначена исполняющим обязанности заместителя председателя Комитета гражданской авиации — главного государственного авиационного инспектора, сообщил Казинформ со ссылкой на страничку пресс-службы ведомства в Facebook.

«Заместитель председателя — главный государственный авиационный инспектор Т. Амирова будет курировать вопросы лётной эксплуатации авиакомпаний, контроля за техническим состоянием воздушных судов, лицензированием пилотов и другие вопросы надзора за безопасностью полётов», — говорится в сообщении.