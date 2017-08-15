Синоптики рассказали о новых температурных рекордах в Приморье
Июль 2017 года получился экстремально тёплым.
Июль 2017 года получился экстремально тёплым.
Сотрудники Примгидромета проанализировали ситуацию с погодой в июле этого года и сегодня поделились результатами. В том числе есть новые температурные рекорды, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на primpogoda.ru.
Средняя месячная температура воздуха во втором летнем месяце составила в Приморье +20…+23 °C, на восточном побережье — +17…+19 °C, что выше средних многолетних значений на 1−2,7 градуса. На южном побережье — на 3−3,3 градуса.
Во Владивостоке в июле текущего года среднемесячная температура воздуха составила +20,3 °C, что выше нормы на 3 градуса Цельсия. Первая декада была экстремально тёплой (аномалия температуры составила +3…+4,9 °C), вторая — тёплой (превышение на 1−2 градуса).
В конце июля на значительной территории края было прохладнее, поэтому интереснее
Во Владивостоке 6 июля побит рекорд этого дня — воздух прогрелся до +32,8 °C. Предыдущий рекорд +32,5 °C держался с 1944 года.