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09:11 (мск), источник: Восток Медиа

Синоптики рассказали о новых температурных рекордах в Приморье

Июль 2017 года получился экстремально тёплым.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 89% 759 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: AP 2017

Сотрудники Примгидромета проанализировали ситуацию с погодой в июле этого года и сегодня поделились результатами. В том числе есть новые температурные рекорды, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на primpogoda.ru.

Средняя месячная температура воздуха во втором летнем месяце составила в Приморье +20…+23 °C, на восточном побережье — +17…+19 °C, что выше средних многолетних значений на 1−2,7 градуса. На южном побережье — на 3−3,3 градуса.

Во Владивостоке в июле текущего года среднемесячная температура воздуха составила +20,3 °C, что выше нормы на 3 градуса Цельсия. Первая декада была экстремально тёплой (аномалия температуры составила +3…+4,9 °C), вторая — тёплой (превышение на 1−2 градуса).

В конце июля на значительной территории края было прохладнее, поэтому интереснее всё-таки показатели начала-середины месяца. Днём в первой и второй декадах воздух временами прогревался до +30…+35 °C. На отдельных метеостанциях края максимальная температура воздуха 6—7 июля достигла +37…+38 °C: в итоге, по словам синоптиков, перекрыты значения абсолютных максимумов температуры воздуха в июле.

Во Владивостоке 6 июля побит рекорд этого дня — воздух прогрелся до +32,8 °C. Предыдущий рекорд +32,5 °C держался с 1944 года.

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