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09:25 (мск), источник: ЕАН

Лучших свердловских мэров отправят учиться в Москву

Главы Березовского Евгений Писцов, Дегтярска Игорь Бусахин и Каменского городского округа Сергей Белоусов пройдут в Москве национальную сертификацию по управлению проектами.

Источник: Reuters

Управленческие команды этих городов стали победителями практических упражнений по отработке проектных компетенций в рамках «Школы мэров».

Напомним, проект стартовал в 2014 году, а в 2016 году вошел в число победителей всероссийского конкурса «Лучшие кадровые стратегии и практики на государственной и муниципальной службе», проведенного министерством труда и социальной защиты РФ.

Ежегодно чиновники принимают участие в тематических сессиях, где знакомятся с изменениями в законодательстве и с эффективными практиками.

В ходе последней такой сессии местных управленцев экзаменовал советник руководителя Аналитического центра при правительстве РФ Павел Шестопалов.

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