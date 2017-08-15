Лучших свердловских мэров отправят учиться в Москву

Источник: Reuters

Управленческие команды этих городов стали победителями практических упражнений по отработке проектных компетенций в рамках «Школы мэров».

Напомним, проект стартовал в 2014 году, а в 2016 году вошел в число победителей всероссийского конкурса «Лучшие кадровые стратегии и практики на государственной и муниципальной службе», проведенного министерством труда и социальной защиты РФ.

Ежегодно чиновники принимают участие в тематических сессиях, где знакомятся с изменениями в законодательстве и с эффективными практиками.