Глава Крыма обещает проверить, как начисляется зарплата в школах и больницах Республики

Источник: КрымPress

В ходе мероприятия обсуждались меры социальной поддержки для работников сфер образования и здравоохранения, а также вопросы оптимизации процедуры получения государственных услуг.

Одной из главных «болевых точек» крымский премьер считает вопрос зарплаты.

Поступило коллективное обращение из Республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко, что младший медицинский персонал получает заработную плату в размере 9200 рублей. Ситуация категорически неприемлема. К концу недели будут результаты выездов рабочей группы Минтруда Республики Крым в Судак и Первомайский район, где на примере школ и больниц проверяется, как начисляется заработная плата всем категориям работающих, — заявил С. Аксёнов.

Также к проблемным вопросам глава РК отнес очереди в поликлиниках, связанные с нехваткой узких специалистов, регламенты при получении документов материнского капитала, социальных пособий. Неприемлемая ситуация, когда в муниципалитетах, в республиканских органах власти по приходу человека в отдел для получения непосредственно материнского пособия или документов на получение пособия, его отправляют по кругу. Наши органы власти можно посещать до бесконечности. Процесс никогда не закончится, если надо собирать от пяти до двенадцати справок, чтобы получить какую-то конкретную услугу, — отметил премьер.

В свою очередь, Алла Пашкунова рассказала, что в больнице им. Семашко уже идет проверка. Но не все так просто: есть выплаты постоянные (обязательные), а есть стимулирующие. Начисление заработной платы младшему и среднему медицинскому персоналу, врачам, распределение стимулирующих — это ответственность руководителя конкретной медицинской организации. Если речь идет о сфере образования, то руководителя учреждения образования. Все остальные постоянные выплаты установлены нормативными актами, изданными профильными министерствами.

Всё, что касается выплаты стимулирующих, — это конкретная задача руководителя вместе со сформированной комиссией определить их размер по каждому подразделению в соответствии с результатами труда сотрудников, — отметила Пашкунова.

Тем не менее, следует дождаться результатов проверки. Но «упреждающие меры», уверен глава Крыма, можно и нужно предпринимать прямо сейчас. Должен быть какой-то шаблон, методические рекомендации для руководителей учреждений здравоохранения и образования, как и каким образом в данном случае методически правильно производить начисления, в том числе стимулирующих.

Система должна быть справедливой, прозрачной и понятной для всех без исключения участников процесса. Тогда в этой части не будет никаких перекосов Сергей Аксёнов