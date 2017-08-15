Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
Стоит ли перекусывать сухофруктами?
Путин потребовал письменных объяснений от Ждановой
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
«Полиция и морги в деле». Как работает похоронный бизнесВладимир Путин поручил навести порядок в ритуальном бизнесе. А именно - повысить качество оказываемых услуг и их доступность.
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
Сеть обсуждает откровенный снимок Бузовой топлесс
Сеть обсуждает откровенный снимок Бузовой топлесс
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Анисина: письмо Путину помогло уволить Малахова
СМИ: 34-летняя певица Сати Казанова выходит замуж
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
10Землетрясение на юго-западе Китая
09:47 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Бурматов предложил главе Металлургического района найти себе новую работу

ЧЕЛЯБИНСК, 15 августа, РИА ФедералПресс. Депутат Госдумы Владимир Бурматов раскритиковал деятельность главы Металлургического района Дмитрия Петрова. В своем Instagram парламентарий опубликовал пост, в котором обвинил местного чиновника в неисполнении полномочий и потворствовании незаконной торговле.

«Впору ставить вопрос о соответствии занимаемой должности. Это полномочие главы города. Однако, по моему мнению, объём проблем, сгенерированных нынешней районной властью (массовые незаконные вырубки целых аллей и при этом — запущенная ситуация с аварийными деревьями, провал программы озеленения, скандальные коммерческие стройки, самая острая в городе ситуация с незаконными свалками и, конечно, вопиющая история с незаконными рынками) и полное нежелание эти проблемы решать говорят о том, что главе района пора поискать себе менее хлопотную работу», — написал Владимир Бурматов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Добавим, ранее депутат Госдумы включился в скандал вокруг незаконного рынка на ЧМЗ. После публикации видео, на котором у одной из шашлычных лопатами выгребают крыс, к парламентарию обратились жители района с просьбой разобраться в ситуации.

Горожане отметили, что рынок до сих пор не закрыли, несмотря на вопиющую антисанитарию и решение администрации города о его незаконности. Они подчеркнули, что местные власти лояльны к рынку, потому что его хозяином является глава района.

Сейчас внеплановые проверки проводят Роспотребнадзор, МВД и прокуратура. О результатах пока ничего не известно.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
СМИ: программу реновации разрабатывали с 2014 года
Лондон предложит ЕС временный таможенный союз
Иран пригрозил выйти из ядерной сделки при расширении санкций
Спасатели приостановили поиски четырех шахтеров на руднике «Мир»
Источник: расследование крушения Ту-154 в Сочи продлено
Регионы России вышли из экономической депрессии
ФСБ задержала в Крыму агента СБУ
ЦСКА проведет матч с «Янг Бойз» за выход в групповую стадию ЛЧ
Спорт
Каррера должен вернуться. Что не так в «Спартаке» После шести туров действующий чемпион занимает место в нижней части таблицы. Здесь явно что-то не так. Разбираемся, что именно
Авто
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины Необычное ДТП произошло в минувшие выходные на одной из улиц Тулы
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий «Первый канал» раскрыл главную интригу лета — кто займет место Андрея Малахова
Недвижимость
Как правильно хранить вещи в квартире
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Путин заинтересовался уплотнительной застройкой в Петербурге
Изменены правила включения в реестр обманутых дольщиков
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Максим Виторган рассекретил фамилию сына Ксении Собчак Актер показал посадочный талон 8-месячного Платона.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь