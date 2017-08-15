Бурматов предложил главе Металлургического района найти себе новую работу

«Впору ставить вопрос о соответствии занимаемой должности. Это полномочие главы города. Однако, по моему мнению, объём проблем, сгенерированных нынешней районной властью (массовые незаконные вырубки целых аллей и при этом — запущенная ситуация с аварийными деревьями, провал программы озеленения, скандальные коммерческие стройки, самая острая в городе ситуация с незаконными свалками и, конечно, вопиющая история с незаконными рынками) и полное нежелание эти проблемы решать говорят о том, что главе района пора поискать себе менее хлопотную работу», — написал Владимир Бурматов.
Добавим, ранее депутат Госдумы включился в скандал вокруг незаконного рынка на ЧМЗ. После публикации видео, на котором у одной из шашлычных лопатами выгребают крыс, к парламентарию обратились жители района с просьбой разобраться в ситуации.
Горожане отметили, что рынок до сих пор не закрыли, несмотря на вопиющую антисанитарию и решение администрации города о его незаконности. Они подчеркнули, что местные власти лояльны к рынку, потому что его хозяином является глава района.
Сейчас внеплановые проверки проводят Роспотребнадзор, МВД и прокуратура. О результатах пока ничего не известно.