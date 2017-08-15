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11:52 (мск), источник: РИА Новости

На судоверфи «Звезда» начинают строить сухой док, заявил Рогозин

ВЛАДИВОСТОК, 15 авг — РИА Новости. На будущей судоверфи «Звезда» в Приморье начинается строительство сухого дока, где возможно будет возводить корабли неограниченного водоизмещения, сообщил во вторник вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

Источник: РИА Новости

На верфи будут создавать высокотехнологичные крупнотоннажные суда, морские буровые, разведочные и добычные платформы, суда обслуживающего флота, в том числе ледового класса.

«Мы подходим к завершающему этапу нашего видения завода — это начало работы по сухому доку, также самому крупному в нашей стране, который позволит строить суда, корабли неограниченного водоизмещения. Прежде всего, гражданского назначения», — сказал Рогозин в ходе совещания на заводе.

При этом он похвалил текущую организацию производства на заводе: «Оно не ждет того, как появятся контуры предприятия в законченном виде. Во всех производственных цехах развернуты работы даже в три смены».

Судостроительный комплекс «Звезда» создается на базе дальневосточного завода «Звезда» консорциумом «Роснефтегаза», «Роснефти» и «Газпромбанка». Проект комплекса предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля, сухого дока, производственных цехов полного цикла, а также цехов для строительства офшорной морской техники.

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