На судоверфи «Звезда» начинают строить сухой док, заявил Рогозин

На верфи будут создавать высокотехнологичные крупнотоннажные суда, морские буровые, разведочные и добычные платформы, суда обслуживающего флота, в том числе ледового класса.
«Мы подходим к завершающему этапу нашего видения завода — это начало работы по сухому доку, также самому крупному в нашей стране, который позволит строить суда, корабли неограниченного водоизмещения. Прежде всего, гражданского назначения», — сказал Рогозин в ходе совещания на заводе.
При этом он похвалил текущую организацию производства на заводе: «Оно не ждет того, как появятся контуры предприятия в законченном виде. Во всех производственных цехах развернуты работы даже в три смены».
Судостроительный комплекс «Звезда» создается на базе дальневосточного завода «Звезда» консорциумом «Роснефтегаза», «Роснефти» и «Газпромбанка». Проект комплекса предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля, сухого дока, производственных цехов полного цикла, а также цехов для строительства офшорной морской техники.