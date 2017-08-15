Роухани пригрозил выйти из ядерной сделки при расширении санкций США

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«Неудачный опыт санкций и сдерживания привел их (американские) предыдущие администрации за стол переговоров, — пояснил иранский президент. — Если они хотят вернуться к этой практике, определенно в краткое время — не недели или месяцы, а в масштабе часов и дней — мы вернемся к нашей прежней ситуации».

18 июля США ввели санкции в отношении еще 18 иранских фирм и физических лиц, причастных к ракетной программе Исламской Республики.

При этом американцы отметили, что ограничительные меры не имеют отношения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. 1 августа иранские власти обратились в Совбез ООН с жалобой на США, обвинив Вашингтон в нарушении условий ядерной сделки.