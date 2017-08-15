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09:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Роухани пригрозил выйти из ядерной сделки при расширении санкций США

Иран может выйти из соглашения по ядерной программе, если американские санкции против него будут расширены. Об этом, как передает РИА Новости, заявил президент страны Хасан Роухани.

Источник: Reuters

«Неудачный опыт санкций и сдерживания привел их (американские) предыдущие администрации за стол переговоров, — пояснил иранский президент. — Если они хотят вернуться к этой практике, определенно в краткое время — не недели или месяцы, а в масштабе часов и дней — мы вернемся к нашей прежней ситуации».

18 июля США ввели санкции в отношении еще 18 иранских фирм и физических лиц, причастных к ракетной программе Исламской Республики.

При этом американцы отметили, что ограничительные меры не имеют отношения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. 1 августа иранские власти обратились в Совбез ООН с жалобой на США, обвинив Вашингтон в нарушении условий ядерной сделки.

Иран и «шестерка» международных посредников (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия) в середине июля 2015 года достигли договоренности по ядерной программе Тегерана и подписали СВПД. Исламская Республика обязалась ограничить работы в области обогащения урана в обмен на снятие ряда санкций.

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20 апреля© Ньюстюб
4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
4
Метро Метро
Недолго осталось пендосам процветать. Совсем не серьезная страна.
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