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10:02 (мск), источник: Интерфакс

Великобритания предложит ЕС временный таможенный союз после Brexit

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU — Великобритания предложит Европейскому союзу «временный таможенный союз» на переходный период после Brexit, говорится в документе с изложением позиции правительства, который будет официально опубликован во вторник.

Источник: Reuters

Страны, входящие в таможенный союз, не облагают импортно-экспортными пошлинами поставщиков товаров и услуг на территории всех стран союза, отмечает «Би-би-си». Также они уравнивают тарифы на товары и услуги, импортируемые из-за пределов союза либо экспортируемые за его пределы.

В выходные в совместной статье министра финансов Филипа Хэммонда и министра торговли Лиама Фокса (они считаются антиподами в вопросе о том, как далеко должен зайти процесс выхода Британии из структур Евросоюза) сообщалось, что страна в конечном итоге покинет таможенный союз ЕС.

Однако в новом документе правительства говорится, что Великобритания предложит с марта 2019 года, когда завершается срок переговоров о Brexit, установить «временный таможенный союз».

В рамках этого союза торговля с ЕС будет продолжаться на прежних условиях, но Лондон сможет начать торговые переговоры со странами, не входящими в ЕС, на что сейчас, оставаясь членом ЕС, он не имеет права.

По окончании периода временного таможенного союза по взаимной договоренности либо будет установлена новая таможенная граница с ЕС (при этом в британском правительстве подчеркивают стремление к максимальному упрощению оформления грузов), либо между сторонами будет заключено новое соглашение вообще без таможенной границы.

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Таким образом, говорят в правительстве, бизнесу после Brexit придется приспосабливаться к новым условиям всего один раз.

Ничего из этого пока не обсуждалось с ЕС. По настоянию Брюсселя, переговоры в мае начались с вопросов, связанных с выходом из Евросоюза, включая положение граждан ЕС в Британии и британцев в странах ЕС, а также взаимные финансовые обязательства сторон.

Лишь тогда, когда в ЕС сочтут, что по этим вопросам достигнут значительный прогресс, можно будет начать обсуждать будущие отношения Британии и ЕС после Brexit. Британское правительство надеется выйти на этот рубеж осенью.

Предложение временного таможенного союза представляет собой попытку британской стороны инициировать обсуждение новых взаимоотношений после Brexit раньше, чем того хочет Брюссель.

Таможенная граница имеет целый ряд функций, помимо сбора пошлин в бюджет. При таможенном контроле проверяется соответствие импортируемых товаров природоохранному и санитарному законодательству страны, выявляются контрафактные товары, а также их истинное происхождение.

Документ о таможенном союзе станет первым в ряду документов, в которых британское правительство представит свою позицию на переговорах о Brexit. В среду будет опубликован следующий из них, посвященный единственной сухопутной границе Соединенного Королевства — между Северной Ирландией и Ирландской республикой.

4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
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Иван Орлов
Все эти "евросоюзы", ВТО - это всё типа наших торговых сетей, которые захватили весь рынок в мире и диктуют свои условия, имея многомиллиардные...
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