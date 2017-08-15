Хабаровские перевозчики примут участие в работе над проектом закона о такси

Источник: Восток Медиа

В Законодательной Думе Хабаровского края обсудили законопроект «О порядке осуществления регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси». Участие в обсуждении приняли депутаты, представители органов исполнительной власти региона, общественных организаций и компаний, работающих на этом рынке.

В июле законодательная инициатива прошла первое чтение на очередном заседании регионального парламента. Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», законопроект устанавливает, что государственный контроль в этой сфере экономики осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти края и определяет, какие для этого необходимы мероприятия. Перечень уполномоченных должностных лиц также определяет правительство региона. Власти страны дали право субъектам создать нормативную базу для рынка такси ещё в 2011 году.

Как рассказал журналистам председатель постоянного думского комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Валерий Постельник, принятие такого закона в крае необходимо.

«Субъект должен определиться с уполномоченным органом, который займётся контролем в этой сфере деятельности и, таким образом, привести региональное законодательство в соответствие с федеральным. Актуальны ли сейчас эти меры — решит бизнес, который, как вы видите, уже принимает активное участие в этой работе. После принятия закона правительство края собственными подзаконными нормативными правовыми актами определит, как он будет работать», — подчеркнул Валерий Постельник.

Совещание прошло под председательством вице-спикера краевого парламента Юрия Матвеева. Он отметил, что законопроект стал предметом живого интереса со стороны организаций, занимающихся перевозками пассажиров и багажа легковым такси в регионе.

«Думаю, что это правильно, ведь это касается их работы в первую очередь. Мы уже получили ряд предложений от предпринимателей — необходимо, чтобы мы услышали друг друга и поняли, что в крае улучшится и усилится в сфере контроля над таксомоторными перевозками в Хабаровском крае. На первом месте — качество перевозок, их доступность и безопасность, но и интересы бизнеса должны быть соблюдены», — сказал Юрий Матвеев.

Перед участниками совещания выступил начальник управления регионального госконтроля и лицензирования правительства края Александр Ворыпаев. Именно возглавляемое им ведомство, согласно проекту закона, будет отвечать за контроль в этом секторе экономики. Он рассказал о том, что в крае уже налажена работа по профилактике нарушений в сфере пассажирских перевозок легковым такси, но её необходимо усиливать. Управление возьмёт под контроль те предприятия, которые предоставляют услуги такси официально.

Приглашённые к диалогу перевозчики высказали свои замечания и предложения, касающиеся рассматриваемого в Думе законопроекта. Поправки ко второму чтению в документ можно внести до 25 августа.

Для таксистов, осуществляющих деятельность на территории края, власти хотят установить общие правила игры — и при этом рассчитывают, что эти действия не приведут к подорожанию услуг, но повысят их качество и ответственность предпринимателей.

Перевозчики также выразили готовность подключиться к разработке базового закона о такси. Они готовы войти в состав рабочей группы, которая займётся этим вопросом.