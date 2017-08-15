В Свердловской области начались теледебаты претендентов в губернаторы

Сергин подчеркнул, что два года «терпел тяготы и лишения» в сапогах, отдавая долг Родине. Этим он пытался поддеть эсера, в активе которого лишь военная кафедра вуза. «Зато у меня, в отличие от остальных кандидатов, трое детей и этой мой вклад в демографию», — похвастался Ионин, припомнив оппоненту «побег» из «Единой России», в которой тот пробыл 13 лет, к «пенсионерам».