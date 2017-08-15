В Свердловской области начались теледебаты претендентов в губернаторы
В Свердловской области прошли первые теледебаты кандидатов на пост губернатора региона.
В Свердловской области прошли первые теледебаты кандидатов на пост губернатора региона.
Утром 15 августа телезрители «4 канала» лицезрели депутата Заксобрания, эсера Дмитрия Ионина и депутата Екатеринбургской гордумы, представителя «Партии пенсионеров» Дмитрия Сергина.
Как выяснилось, поединок тезок шел не в прямом эфире. По информации Ионина, получасовую программу записали накануне, передает «Уралинформбюро».
С учетом возможности премодерации до серьезной пикировки оппоненты не дошли, хотя было заметно, что они тщательно изучили биографии друг друга.
Сергин подчеркнул, что два года «терпел тяготы и лишения» в сапогах, отдавая долг Родине. Этим он пытался поддеть эсера, в активе которого лишь военная кафедра вуза. «Зато у меня, в отличие от остальных кандидатов, трое детей и этой мой вклад в демографию», — похвастался Ионин, припомнив оппоненту «побег» из «Единой России», в которой тот пробыл 13 лет, к «пенсионерам».
В ходе вялой дискуссии Ионин в случае своего избрания губернатором пообещал вернуть свердловчанам «уральскую» надбавку к пенсии, а Сергин — привлечь в регион как можно больше федеральных средств.