Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Летние диеты: а стоит ли начинать
Тимошенко: если данные NYT верны, это будет катастрофой для Киева
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
«Полиция и морги в деле». Как работает похоронный бизнесВладимир Путин поручил навести порядок в ритуальном бизнесе. А именно - повысить качество оказываемых услуг и их доступность.
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины
Инспекторам ГИБДД запретят курить и грубить
СМИ: 34-летняя певица Сати Казанова выходит замуж
Лера Кудрявцева поделилась редким фото семьи - СМИ
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Анисина: письмо Путину помогло уволить Малахова
СМИ: 34-летняя певица Сати Казанова выходит замуж
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
10Землетрясение на юго-западе Китая
10:09 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Свердловской области начались теледебаты претендентов в губернаторы

В Свердловской области прошли первые теледебаты кандидатов на пост губернатора региона.

Утром 15 августа телезрители «4 канала» лицезрели депутата Заксобрания, эсера Дмитрия Ионина и депутата Екатеринбургской гордумы, представителя «Партии пенсионеров» Дмитрия Сергина.

Как выяснилось, поединок тезок шел не в прямом эфире. По информации Ионина, получасовую программу записали накануне, передает «Уралинформбюро».

С учетом возможности премодерации до серьезной пикировки оппоненты не дошли, хотя было заметно, что они тщательно изучили биографии друг друга.

Сергин подчеркнул, что два года «терпел тяготы и лишения» в сапогах, отдавая долг Родине. Этим он пытался поддеть эсера, в активе которого лишь военная кафедра вуза. «Зато у меня, в отличие от остальных кандидатов, трое детей и этой мой вклад в демографию», — похвастался Ионин, припомнив оппоненту «побег» из «Единой России», в которой тот пробыл 13 лет, к «пенсионерам».

В ходе вялой дискуссии Ионин в случае своего избрания губернатором пообещал вернуть свердловчанам «уральскую» надбавку к пенсии, а Сергин — привлечь в регион как можно больше федеральных средств.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Приговор зачинщикам бунта в Рефтинском спецучилище вынесут 21 августа
Лондон предложит ЕС временный таможенный союз
Иран пригрозил выйти из ядерной сделки при расширении санкций
Спасатели приостановили поиски четырех шахтеров на руднике «Мир»
Источник: расследование крушения Ту-154 в Сочи продлено
Регионы России вышли из экономической депрессии
ФСБ задержала в Крыму агента СБУ
ЦСКА проведет матч с «Янг Бойз» за выход в групповую стадию ЛЧ
Спорт
Каррера должен вернуться. Что не так в «Спартаке» После шести туров действующий чемпион занимает место в нижней части таблицы. Здесь явно что-то не так. Разбираемся, что именно
Авто
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины Необычное ДТП произошло в минувшие выходные на одной из улиц Тулы
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий «Первый канал» раскрыл главную интригу лета — кто займет место Андрея Малахова
Недвижимость
Как правильно хранить вещи в квартире
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Путин заинтересовался уплотнительной застройкой в Петербурге
Изменены правила включения в реестр обманутых дольщиков
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Максим Виторган рассекретил фамилию сына Ксении Собчак Актер показал посадочный талон 8-месячного Платона.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь