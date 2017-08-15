Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Тимошенко: если данные NYT верны, это будет катастрофой для Киева
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
Сеть обсуждает откровенный снимок Бузовой топлесс
Сеть обсуждает откровенный снимок Бузовой топлесс
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Анисина: письмо Путину помогло уволить Малахова
СМИ: 34-летняя певица Сати Казанова выходит замуж
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
10Землетрясение на юго-западе Китая
09:57 (мск), источник: АиФ Крым

Аксенов озвучил причину маленьких зарплат у врачей и педагогов Крыма

Глава Крыма считает, что основная причина низких зарплат у врачей и учителей — завышение их штатной численности.

Глава Крыма Сергей Аксенов озвучил основную причину маленьких зарплат у врачей и учителей. Он объясняет это завышением штатной численности в медицинских и образовательных учреждениях, передает пресс-служба главы республики.

«Должен быть какой-то шаблон, методические рекомендации для руководителей учреждений здравоохранения и образования, как и каким образом в данном случае методически правильно производить начисления, в том числе стимулирующих. На сегодняшний день одной из основных причин является завышение штатной численности. В подразделения набирается большое количество людей», — подчеркнул Аксёнов.

В свою очередь вице-премьер полуострова Алла Пашкунова заявила, что на сегодняшний день созданы специальные рабочие группы при министерствах здравоохранения и образования, которые решают данные проблемы.

«По районам отрабатывается каждая школа. Рабочая группа приезжает на место работы, с директором и заместителем они смотрят структуру штатного расписания, фонд оплаты труда. И эту же работу делает министерство здравоохранения. В частности, за выходные проверили Первомайскую, Сакскую, Раздольненскую больницы, проверки продолжаются», — отметила она.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«Прибамбасы» советской эпохи. За какой техникой стояли очереди в СССР?
Лондон предложит ЕС временный таможенный союз
Иран пригрозил выйти из ядерной сделки при расширении санкций
Спасатели приостановили поиски четырех шахтеров на руднике «Мир»
Источник: расследование крушения Ту-154 в Сочи продлено
Регионы России вышли из экономической депрессии
ФСБ задержала в Крыму агента СБУ
ЦСКА проведет матч с «Янг Бойз» за выход в групповую стадию ЛЧ
Спорт
Каррера должен вернуться. Что не так в «Спартаке» После шести туров действующий чемпион занимает место в нижней части таблицы. Здесь явно что-то не так. Разбираемся, что именно
Авто
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины Необычное ДТП произошло в минувшие выходные на одной из улиц Тулы
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий «Первый канал» раскрыл главную интригу лета — кто займет место Андрея Малахова
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле: рейтинг
Изменены правила включения в реестр обманутых дольщиков
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Максим Виторган рассекретил фамилию сына Ксении Собчак Актер показал посадочный талон 8-месячного Платона.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь