Аксенов озвучил причину маленьких зарплат у врачей и педагогов Крыма
Глава Крыма считает, что основная причина низких зарплат у врачей и учителей — завышение их штатной численности.
Глава Крыма считает, что основная причина низких зарплат у врачей и учителей — завышение их штатной численности.
Глава Крыма Сергей Аксенов озвучил основную причину маленьких зарплат у врачей и учителей. Он объясняет это завышением штатной численности в медицинских и образовательных учреждениях, передает
«Должен быть
В свою очередь
«По районам отрабатывается каждая школа. Рабочая группа приезжает на место работы, с директором и заместителем они смотрят структуру штатного расписания, фонд оплаты труда. И эту же работу делает министерство здравоохранения. В частности, за выходные проверили Первомайскую, Сакскую, Раздольненскую больницы, проверки продолжаются», — отметила она.