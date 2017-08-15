Аксенов озвучил причину маленьких зарплат у врачей и педагогов Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов озвучил основную причину маленьких зарплат у врачей и учителей. Он объясняет это завышением штатной численности в медицинских и образовательных учреждениях, передает пресс-служба главы республики.

«Должен быть какой-то шаблон, методические рекомендации для руководителей учреждений здравоохранения и образования, как и каким образом в данном случае методически правильно производить начисления, в том числе стимулирующих. На сегодняшний день одной из основных причин является завышение штатной численности. В подразделения набирается большое количество людей», — подчеркнул Аксёнов.

В свою очередь вице-премьер полуострова Алла Пашкунова заявила, что на сегодняшний день созданы специальные рабочие группы при министерствах здравоохранения и образования, которые решают данные проблемы.