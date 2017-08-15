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10:28 (мск), источник: Вести - Пермь

Депутаты Гордумы оценят готовность школ

Проверкой готовности школ к началу учебного года намерены заняться депутаты на ближайшем пленарном заседании.

Источник: Вести - Пермь

Проверкой готовности школ к началу учебного года намерены заняться депутаты Пермской городской думы на ближайшем пленарном заседании. Планируется заслушать доклад профильного заместителя главы Перми. Особое внимание обратить на техническое состояние — обновлены ли «зебры» на подходе к зданию, вывешены ли соответствующие знаки дорожного движения, — и кадровую политику — успели ли учебные заведения набрать всех необходимых педагогов.

Кроме того, рассмотрят парламентарии изменения в бюджет, назначение Виктора Агеева на должность первого заместителя мэра города, финансирование питания детей из малоимущих семей, обучающихся в частных школах.

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