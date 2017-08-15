Депутаты Гордумы оценят готовность школ

Проверкой готовности школ к началу учебного года намерены заняться депутаты Пермской городской думы на ближайшем пленарном заседании. Планируется заслушать доклад профильного заместителя главы Перми. Особое внимание обратить на техническое состояние — обновлены ли «зебры» на подходе к зданию, вывешены ли соответствующие знаки дорожного движения, — и кадровую политику — успели ли учебные заведения набрать всех необходимых педагогов.