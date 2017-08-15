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10:44 (мск), источник: Baikal-info.ru

Завершилась регистрация кандидатов на должности мэров и глав в Иркутской области

Регистрация кандидатов на выборы мэров, которые пройдут 10 сентября 2017 года, завершилась.

Источник: Reuters

Регистрация кандидатов на выборы мэров, которые пройдут 10 сентября 2017 года, завершилась. Об этом «Байкал Инфо» 15 августа сообщила пресс-служба избирательной комиссии Иркутской области. Впрочем, некоторые кандидаты могут быть сняты с выборов по решению суда.

Самый большой конкурс — в Усолье-Сибирском, где прямые всенародные выборы возвращаются после многолетнего перерыва. За кресло мэра будут бороться Роман Габов (КПРФ), Владимир Етоев (Российская партия пенсионеров за справедливость), Леонид Карнаухов (партия ветеранов России), Вадим Кучаров (ЛДПР), Роман Полинкевич (самовыдвижение), Валерий Тетерин (Российский общенародный союз), Максим Торопкин («Единая Россия»), Антон Угланов («Гражданская платформа»).

На должность мэра Бодайбо и района претендуют Аширмамед Бердыев, Антонина Захарова и Виталий Путырский (самовыдвижение), а также Виталий Симонов (ЛДПР) и действующий мэр Евгений Юмашев (ЕР).

В Жигаловском районе зарегистрированы кандидатами восемь человек: Николай Безродных (самовыдвижение), бывший мэр района Георгий Зарукин (ГП), Александр Ситников (ЛДПР), Айк Товмасян, Максим Тюменцев, Олег Ухов и Никита Недаболюк (самовыдвижение), а также действующий мэр Игорь Федоровский (ЕР).

В выборах мэра Слюдянского района снова примет участие мэр Андрей Должиков (ЕР), а также Александр Сачков (ГП), Мария Фурман («Города России), Алексей Шульц (КПРФ). На выборы главы Байкальска зарегистрировали шесть человек: Евгений Валов («Справедливая Россия»), Ольга Дедова (ГП), Михаил Дрягин («Города России»), бывший глава Валерий Пинтаев (Казачья партия РФ), Анна Пыстина (самовыдвижение) и действующий глава Василий Темгеневский (ЕР). В Слюдянке зарегистрированы Эдуард Деменский (самовыдвижение), Анатолий Николаев (КПРФ), Юрий Пермяков (ГП), Юлия Плотникова (Города России) и главу Владимир Сендзяк (ЕР).

В Тулунском районе зарегистрировано шесть человек: действующий мэр Михаил Гильдебрант (ЕР), Сергей Зарубин (ГП), Сергей Маринов, Владимир Топчий, Валерий Холопкин (самовыдвижение), Виктор Харлампьев (СР).

В Усольском районе в выборах мэра поучаствуют всего два кандидата: мэр Виталий Матюха (КПРФ) и Александр Татаринов (самовыдвижение).

Шесть кандидатов зарегистрированы на выборы главы Усть-Кута: Михаил Барс (ЛДПР), Александр Душин (ЕР), Олег Забарев («Родина»), Андрей Осинцев (СР), Сергей Печенкин (самовыдвижение), Максим Сухов (КПРФ).

В Куйтуне зарегистрированы: Эдуард Грицевич, Александр Замковой, Алексей Непомнящий, Сергей Новоженов (самовыдвижение), действующая глава Галина Манух (КПРФ), Альбина Хомич (ЕР).

За должность главы Шелехова поборются Александр Гоголев (самовыдвижение), Марина Комарова (СР), Сергей Липин (ЕР), Александр Разумейко (ГП).

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