Якоб назначил нового куратора молодежной политики
Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб назначил на должность председателя комитета по молодежной политике Анну Батенькову.
Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб назначил на должность председателя комитета по молодежной политике Анну Батенькову.
Работать в мэрии Батенькова начала в 2008 году, когда устроилась в комитет по
С 2009 по 2017 год она являлась сотрудником комитета социальной политики.
До Батеньковой молодежную политику курировала Оксана Буракова.