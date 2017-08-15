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10:33 (мск), источник: ЕАН

Якоб назначил нового куратора молодежной политики

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб назначил на должность председателя комитета по молодежной политике Анну Батенькову.

Работать в мэрии Батенькова начала в 2008 году, когда устроилась в комитет по организационно-контрольной работе администрации города.

С 2009 по 2017 год она являлась сотрудником комитета социальной политики.

До Батеньковой молодежную политику курировала Оксана Буракова.

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