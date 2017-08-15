Максим Решетников провел рабочую поездку в Орду и Кишерть

Максим Решетников побывал в новой школе в Усть-Кишерти. Здание образовательного учреждения построено в 2010 году. Большое внимание руководство школы уделяет развитию физкультуры и спорта. Также школьники с удовольствием занимаются краеведением.

— В Усть-Кишерти нет краеведческого музея, эти функции выполняет школа. На селе образовательные учреждения являются центром социальной и культурной жизни. Важно всячески поддерживать эти начинания, поддерживать интерес жителей края к своей истории, — уверен Максим Решетников.

Кроме того, Максим Решетников посетил среднюю школу и историко-краеведческий музей в Орде, ознакомился с экспозицией знаменитой Ординской пещеры.

В рамках визита в Кишертский и Ординский районы врио губернатора проинспектировал ход работ по благоустройству дворовых территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

— Сегодня наши села преображаются и очень важно, что сами жители участвуют в этом. Они не остаются в стороне. К примеру, за счет бюджета мы сделали дорожку, уложили асфальт, а жители сами начали обустраивать детскую площадку. И это формирует хорошую, уютную среду в многоквартирных домах на селе. Преобразовываются и общественные пространства, люди организовывают места, где можно провести праздники, сельские сходы. И главное, чтобы этот процесс шел дальше, нельзя останавливаться на достигнутом.