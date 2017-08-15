Максим Решетников провел рабочую поездку в Орду и Кишерть
Врио губернатора Пермского края Максим Решетников проверил готовность школ к новому учебному году и ознакомился с ходом благоустройства дворовых территорий в Кишертском и Ординском районах.
Врио губернатора Пермского края Максим Решетников проверил готовность школ к новому учебному году и ознакомился с ходом благоустройства дворовых территорий в Кишертском и Ординском районах.
Максим Решетников побывал в новой школе в
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Кроме того, Максим Решетников посетил среднюю школу и
В рамках визита в Кишертский и Ординский районы врио губернатора проинспектировал ход работ по благоустройству дворовых территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
— Сегодня наши села преображаются и очень важно, что сами жители участвуют в этом. Они не остаются в стороне. К примеру, за счет бюджета мы сделали дорожку, уложили асфальт, а жители сами начали обустраивать детскую площадку. И это формирует хорошую, уютную среду в многоквартирных домах на селе. Преобразовываются и общественные пространства, люди организовывают места, где можно провести праздники, сельские сходы. И главное, чтобы этот процесс шел дальше, нельзя останавливаться на достигнутом.
Программа «Формирование комфортной городской среды» будет продолжена и в следующем году, сейчас рассматриваются предложения по благоустройству дворов не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах.