СМИ: Парламент Молдовы планирует ввести визы для граждан России

Он заявил газете, что данные инициативы являются провокациями, подобное решение было бы «неразумным и опасным шагом, поэтому он этого не допустит».

«Не вижу никаких оснований, чтобы вводить визы. Не вижу, зачем это нужно Молдове и двусторонним отношениям, особенно когда в Российской Федерации находится более 560 тысяч наших граждан. А я думаю, в реальности их больше 700 тысяч. Понятно, когда кто-то пытается выдвигать такие идеи, он не думает, что это в первую очередь затронет наших граждан. Я считаю это провокациями», — прокомментировал Додон.