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10:29 (мск), источник: Sputnik.md

СМИ: Парламент Молдовы планирует ввести визы для граждан России

Пока окончательного решения по установлению ограничений въезда в Молдову для россиян нет.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Издание «Известие» сообщает, что молдавские депутаты обсуждают введение визового режима для россиян. Против такого решения выступил президент Молдовы Игорь Додон.

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Он заявил газете, что данные инициативы являются провокациями, подобное решение было бы «неразумным и опасным шагом, поэтому он этого не допустит».

«Не вижу никаких оснований, чтобы вводить визы. Не вижу, зачем это нужно Молдове и двусторонним отношениям, особенно когда в Российской Федерации находится более 560 тысяч наших граждан. А я думаю, в реальности их больше 700 тысяч. Понятно, когда кто-то пытается выдвигать такие идеи, он не думает, что это в первую очередь затронет наших граждан. Я считаю это провокациями», — прокомментировал Додон.

В настоящий момент депутаты парламента Молдовы находятся на каникулах.

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