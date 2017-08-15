СМИ: Парламент Молдовы планирует ввести визы для граждан России
Пока окончательного решения по установлению ограничений въезда в Молдову для россиян нет.
Пока окончательного решения по установлению ограничений въезда в Молдову для россиян нет.
КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Издание «Известие» сообщает, что молдавские депутаты обсуждают введение визового режима для россиян. Против такого решения выступил президент Молдовы Игорь Додон.
Он заявил газете, что данные инициативы являются провокациями, подобное решение было бы «неразумным и опасным шагом, поэтому он этого не допустит».
«Не вижу никаких оснований, чтобы вводить визы. Не вижу, зачем это нужно Молдове и двусторонним отношениям, особенно когда в Российской Федерации находится более 560 тысяч наших граждан. А я думаю, в реальности их больше 700 тысяч. Понятно, когда
В настоящий момент депутаты парламента Молдовы находятся на каникулах.