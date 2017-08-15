Осужденный экс-министр транспорта отчитался

Источник: Noi.md

Он разместил на своей странице в социальных сетях развернутый отчет с диаграммами и цифровыми выкладками, отрапортовав, что с небольшим коллективом в 40 специалистов «продвигал в Минтрансе реформы», хотя «был скован как с административной, так и с конъюнктурной точек зрения».

Читайте также Экс-министру транспорта Киринчуку вынесли приговор

Так, по версии Киринчука, если за первые четыре месяца 2016 г. молдавские транспортники перевезли 244,7 тыс. пассажиров, то с января по апрель 2017 г. — 290,6 тыс. За это время через ведомство прошло 3055 сделок (в 2016 г. — 2362). Продажи от билетов равнялись 23,2 млн. евро против 19,1 млн. годом ранее.