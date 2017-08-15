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10:46 (мск), источник: Noi.md

Осужденный экс-министр транспорта отчитался

Бывший министр транспорта и дорожной инфраструктуры Юрий Киринчук, осужденный на 16 месяцев лишения свободы условно, отчитался о проделанной на этом посту работе за три года.

Источник: Noi.md

Он разместил на своей странице в социальных сетях развернутый отчет с диаграммами и цифровыми выкладками, отрапортовав, что с небольшим коллективом в 40 специалистов «продвигал в Минтрансе реформы», хотя «был скован как с административной, так и с конъюнктурной точек зрения».

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Так, по версии Киринчука, если за первые четыре месяца 2016 г. молдавские транспортники перевезли 244,7 тыс. пассажиров, то с января по апрель 2017 г. — 290,6 тыс. За это время через ведомство прошло 3055 сделок (в 2016 г. — 2362). Продажи от билетов равнялись 23,2 млн. евро против 19,1 млн. годом ранее.

10 августа Киринчук был приговорен к 16 месяцам лишения свободы условно в пенитенциарном учреждении полузакрытого типа за злоупотребление служебным положением и извлечение выгоды из влияния. Столь мягкое наказание обусловлено тем, что «Киринчук сотрудничал со следствием». С ним вместе были задержаны бывший глава администрации автомобильных дорог Вячеслав Телеман, ряд предпринимателей. Против Киринчука выдвинуто несколько обвинений, в том числе о получении взятки в размере 50 тыс. евро. Момент получения взятки был заснят на видеокамеру и опубликован в интернете. Вину всех фигурантов усугубляло то, что средства, которыми они пытались завладеть, были выделены на проект в РМ европейскими партнерами.

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