Эдхам Акбулатов проинспектировал ход ремонта дворов в Советском районе
В рамках программы «Городская среда» будет благоустроено 215 дворовых территорий.
В рамках программы «Городская среда» будет благоустроено 215 дворовых территорий.
Глава Красноярска Эдхам Акбулатов проинспектировал ход ремонта дворов в Советском районе. Об этом сообщает
«Провести благоустройство двора мы хотели еще в 2014 году, но собственных средств, к сожалению, не хватало, так что можно сказать, что благодаря программе “Городская среда” мы осуществили свою мечту. Благоустройство двора — это очень важный проект: асфальтирование, установка ограждений, оформление газонов, монтаж детского и спортивного городков — все эти работы нужно контролировать. Да, у нас появляются
Так, при проведении ремонта во дворе дома № 9 на ул. Ферганской жители решили сделать упор на создание безбарьерной среды, а жители дома № 5А на пр. Комсомольском хотят сохранить зеленую зону и обеспечить безопасность на детской площадке.
«Самая главная задача программы “Городская среда” — это создание комфортных дворовых территорий при участии жителей многоквартирных домов, которые объективно заинтересованы в благоустройстве общественных пространств. Поэтому неслучайно, что более 60% красноярских многоквартирных домов приняли решение о максимальном софинансировании, благодаря чему увеличили объемы благоустроительных работ в своих дворах. Безусловно, городская среда — это не только дворовая территория. Это и общее состояние многоквартирного дома, и междворовой проезд, и
Добавим, ремонт дворов согласовывается с жителями и полностью ведется под их контролем. В рамках программы в Красноярске будет благоустроено 215 дворовых территорий.