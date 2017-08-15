Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов проинспектировал ход ремонта дворов в Советском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств проходит в краевом центре в рамках федеральной программы «Городская среда».

«Провести благоустройство двора мы хотели еще в 2014 году, но собственных средств, к сожалению, не хватало, так что можно сказать, что благодаря программе “Городская среда” мы осуществили свою мечту. Благоустройство двора — это очень важный проект: асфальтирование, установка ограждений, оформление газонов, монтаж детского и спортивного городков — все эти работы нужно контролировать. Да, у нас появляются какие-то замечания или пожелания, но подрядчик нас слышит», — рассказала председатель «ТСЖ на Ферганской» Анастасия Вяткина.

Так, при проведении ремонта во дворе дома № 9 на ул. Ферганской жители решили сделать упор на создание безбарьерной среды, а жители дома № 5А на пр. Комсомольском хотят сохранить зеленую зону и обеспечить безопасность на детской площадке.

«Самая главная задача программы “Городская среда” — это создание комфортных дворовых территорий при участии жителей многоквартирных домов, которые объективно заинтересованы в благоустройстве общественных пространств. Поэтому неслучайно, что более 60% красноярских многоквартирных домов приняли решение о максимальном софинансировании, благодаря чему увеличили объемы благоустроительных работ в своих дворах. Безусловно, городская среда — это не только дворовая территория. Это и общее состояние многоквартирного дома, и междворовой проезд, и улично-дорожная сеть, и небольшой скверик рядом с домом, это и территория близлежащего детского сада, школы. Среда должна быть гармоничной, не должно быть чересполосицы. И в связи с этим наша задача — обеспечить комплексный подход, синхронизировать ремонт во дворах в рамках федеральной программы “Городская среда” с ремонтом межквартальных проездов и общественных пространств, которые проводятся за счет средств муниципального и регионального бюджетов», — говорит глава Красноярска Эдхам Акбулатов.