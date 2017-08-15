Вице-мэра Чебаркуля увольняют через суд
ЧЕБАРКУЛЬ, 15 августа, ФедералПресс. Заместителя главы города Чебаркуля могут уволить. Такое решение накануне принял городской суд. С иском обратилась местная прокуратура.
ЧЕБАРКУЛЬ, 15 августа, ФедералПресс. Заместителя главы города Чебаркуля могут уволить. Такое решение накануне принял городской суд. С иском обратилась местная прокуратура.
В администрации Чебаркуля грядут кадровые перестановки. Глава города может лишиться своего заместителя по городскому хозяйству. Решение об увольнении Виктора Малеванного накануне принял городской суд.
«Требования прокурора судом были удовлетворены, вынесено решение о прекращении трудовых отношений между администрацией Чебаркульского городского округа и Виктором Малеванным. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца», — сообщил «ФедералПресс» консультант суда Антон Зеленин.
В ведомстве уточнили, что основанием для принятия столь жесткого решения стало нарушение Закона о муниципальной службе, а именно отказ Малеванного предоставить сведения о доходах и расходах.
Отметим, Виктор Малеванный — уроженец Чебаркуля, работал на местном
В марте он 2016 г. занял пост директора МБУ «Строительства и инфраструктура», а с ноября 2016 г. Вновь стал
Также город известен и другими громкими политическими скандалами, чаще связанными с коррупционными делами. В мае 2017 года был осужден на 9 лет колонии бывший
Еще одно уголовное дело было возбуждено в отношении председателя комитета архитектуры и градостроительства администрации этого городского округа Сергея Шацкого. Который, по версии следствия, получил от знакомого 20 тысяч рублей в благодарность за то, что помог с выделением ему земельного участка.