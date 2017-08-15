Вице-мэра Чебаркуля увольняют через суд

В администрации Чебаркуля грядут кадровые перестановки. Глава города может лишиться своего заместителя по городскому хозяйству. Решение об увольнении Виктора Малеванного накануне принял городской суд.

«Требования прокурора судом были удовлетворены, вынесено решение о прекращении трудовых отношений между администрацией Чебаркульского городского округа и Виктором Малеванным. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца», — сообщил «ФедералПресс» консультант суда Антон Зеленин.

В ведомстве уточнили, что основанием для принятия столь жесткого решения стало нарушение Закона о муниципальной службе, а именно отказ Малеванного предоставить сведения о доходах и расходах.

Отметим, Виктор Малеванный — уроженец Чебаркуля, работал на местном ремонтно-механическом, а затем металлургическом заводах, В 2004—2005 годах руководил Управлением ЖКХ, в 2005 г. был назначен заместителем главы города по городскому хозяйству, но вскоре ушел с муниципальной службы и почти 10 лет занимался предпринимательством.

В марте он 2016 г. занял пост директора МБУ «Строительства и инфраструктура», а с ноября 2016 г. Вновь стал вице-мэром по городскому хозяйству. История с Малеванным не нова для Чебаркуля. В октябре 2016 года еще один замглавы Олег Соловьев был уволен с занимаемого поста из-за того, что предоставил неполные сведения о доходах за предыдущий год.

Также город известен и другими громкими политическими скандалами, чаще связанными с коррупционными делами. В мае 2017 года был осужден на 9 лет колонии бывший вице-мэр Чебаркуля Алексей Сафонов за получении взяток от предпринимателя.