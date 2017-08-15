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11:04 (мск), источник: АиФ Прикамье

Дмитрий Медведев посетил стенд пермских компаний на выставке «ЭКСПО-2017»

Свою продукцию представили «УРАЛХИМ» и «Уралкалий».

Дмитрий Медведев посетил стенд пермских компаний «УРАЛХИМ» и «Уралкалий» на международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017».

Она проходит в Астане (Республика Казахстан). Основная тема выставки — «Энергия будущего». Глава правительства России ознакомился с передовыми технологиями, применяемыми компаниями для производства минеральных удобрений, и результатами их производственной деятельности.

Стенд компаний «УРАЛХИМ» и «Уралкалий» представляет собой мультимедийный тоннель, открывающий основную экспозицию российского павильона выставки. Посетители стенда в течение нескольких минут с помощью интерактивных презентаций могут получить информацию о роли минеральных удобрений и производстве основных видов продукции компаний.

Российский павильон и стенд пермских компаний ранее также посетили президент России Владимир Путин и члены правительства страны.

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