Дмитрий Медведев посетил стенд пермских компаний на выставке «ЭКСПО-2017»

Дмитрий Медведев посетил стенд пермских компаний «УРАЛХИМ» и «Уралкалий» на международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017».

Она проходит в Астане (Республика Казахстан). Основная тема выставки — «Энергия будущего». Глава правительства России ознакомился с передовыми технологиями, применяемыми компаниями для производства минеральных удобрений, и результатами их производственной деятельности.

Стенд компаний «УРАЛХИМ» и «Уралкалий» представляет собой мультимедийный тоннель, открывающий основную экспозицию российского павильона выставки. Посетители стенда в течение нескольких минут с помощью интерактивных презентаций могут получить информацию о роли минеральных удобрений и производстве основных видов продукции компаний.